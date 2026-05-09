بزرگ‌ترین جام جهانی تاریخ پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در مکزیکوسیتی آغاز می‌شود.

فیفا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گروه پاپ مکزیکی مانا، برنده جایزه گرمی، در کنار آلخاندرو فرناندس و بلیندا در این مراسم اجرا خواهند داشت.

به نوشته رویتزر آلنيس موریست، مایکل بوبله، السیا کارا و سنجوی، دی‌جی بنگلادشی‌ـ‌آمریکایی ساکن لس‌آنجلس، پیش از دیدار افتتاحیه مرحله گروهی کانادا برابر بوسنی و هرزگوین در ۱۲ ژوئن در تورنتو اجرا خواهند کرد.

همان روز، کیتی پری، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، اجرای اصلی مراسم پیش از دیدار تیم ملی آمریکا برابر پاراگوئه در لس‌آنجلس را بر عهده خواهد داشت. همچنین نایوادیوس ویلبورن، معروف به فیوچر، خواننده رپ اهل آتلانتا، نیز برنامه اجرا می‌کند.

روز گذشته شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود، از آهنگ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ به نام «دای دای» رونمایی کرد.

جام جهانی ۲۰۲۶ دومین دوره در تاریخ این رقابت‌ها است که به میزبانی مشترک چند کشور برگزار می‌شود.

پیش از این، جام جهانی ۲۰۰۲ به‌طور مشترک در کره جنوبی و ژاپن برگزار شد و مراسم افتتاحیه در کره جنوبی انجام گرفت.