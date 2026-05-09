مقام اتاق بازرگانی: ارزش بسته نگاه داشتن تنگه هرمز به مرور زمان کم میشود
داود رنگی، نایبرییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی در گفتوگو با اقتصادنیوز، گفت: «ما چارهای نداریم جز اینکه تنگه هرمز را به نحوی باز کرده و تجارت را روان کنیم.»
او افزود: «اگر ارزش این تنگه برای ما اکنون ۱۰۰ باشد، تا دو ماه دیگر به ۸۰ و تا یک سال دیگر به ۲۰ یا ۳۰ میرسد.»
او ادامه داد: «کشورهای حاشیه برای تجارت و صادرات نفت خود مسیرهای دیگری را انتخاب میکنند.»
نایبرییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی گفت: «بستن تنگه هرمز به این معنی است که با دست خودمان تجارت خود را در آن منطقه میبندیم و خسارت بزرگی به کشور وارد میکنیم.»