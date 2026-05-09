سخنگوی قوه قضاییه: تاکنون ۲۶۲ فقره ملک متعلق به ایرانیان توقیف شده است
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد تاکنون ۲۶۲ فقره ملک متعلق به ایرانیان، با اتهامات مربوط به جنگ، توقیف شده است. او اضافه کرد تاکنون در پی نامههای دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال شهروندان، ۷۲۲ استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، تصویری از یک جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی این کشور منتشر کرد و اعلام کرد این هواپیما در حریم هوایی خاورمیانه پرواز میکند.
سنتکام شنبه ۱۹ اردیبهشت در توضیح این تصویر نوشت: «نیروهای آمریکا در سراسر منطقه همچنان برای انجام ماموریت آماده هستند.»
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیشتر اعلام کرد نیروهای آمریکا دو نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان، پیش از رسیدن به بنادر ایران، متوقف کردند.
بنا بر اعلام سنتکام، دو نفتکش خالی «سودا» و «سیاستار۳» پس از نقض محاصره دریایی، با حمله جنگنده اف-۱۸ و شلیک مهمات هدایتشونده به دودکش آنها از کار افتادند.
همزمان، فواد مرادزاده، فرماندار بندر لنگه، اعلام کرد: «در حمله اخیر جنگندههای آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایرانی در نزدیکی بندر خصب در عمان، شش نفر مفقود شدند.»
مرادزاده درباره حملهای که به گفته او پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت رخ داد، گفت: «در این حادثه شش فروند قایق متعلق به اهالی بندر معلم از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه هدف قرار گرفت که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.»
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره چشمانداز توافق با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی تنگه هرمز بازگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی به اضافه موارد دیگر.»
او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدا روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد نیز گفت: «بهزودی خواهیم فهمید.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان تهران، موافقت کرده است «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف شود.
به دنبال اعلام توقف اجرای این پروژه، حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «پروژه آزادی» آمریکا به علت «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
نوشآبادی افزود: «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز و خلیج فارس، هزینههای غیرقابل تحمل را برای آنان به همراه داشته و به پیچیدهتر شدن ماجرا منجر خواهد شد.»
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند مقامات تهران گفتهاند در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس ۱۷ اردیبهشت به نقل از شرکت دادههای کشتیرانی «لوییدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.
به گزارش ههنگاو، در پی هجوم ماموران لباس شخصی و انتظامی با خودروی مسلح به تیربار به روستای پیان از توابع ایذه در بامداد سهشنبه ۸ اردیبهشت، دستکم هفت شهروند، از جمله یک کودک ۱۵ ساله به نام آراد کوچکی، بازداشت و سه نفر، از جمله یک زن به نام آرزو ململی، مجروح شدند.
طبق این گزارش، تاکنون هویت هفت تن از بازداشتشدگان بهنامهای البرز رمضانی، آراد کوچکی ۱۵ ساله، سامان تقیزاده، فرداد رحمانی، عسکر بداغی، حمزه رمضانی و محمد سلحشور احراز شده است.همچنین آرزو ململی بر اثر اصابت گلوله، کرامت کوچکی در پی اصابت اسلحه به ناحیه سر و هیبتالله عباسی نیز مجروح شدهاند.
طبق پستی که در حساب کاربری فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، کودک جانباخته در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، منتشر شده است، در پی هجوم این ماموران تعدادی از مغازههای شهروندان ساکن روستا تخریب و اموال داخل این مغازهها به سرقت برده شد.
ماموران همچنین اقدام به تخریب عکس آرتین رحمانی و نوشتن شعارهای حکومتی از جمله «لبیک یا خامنهای»، «امنیت» و «دوباره میآییم» و جملات توهینآمیز علیه فواد چوبین کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه اعلام کرد ۱۰ فرد و شرکت، از جمله چند نهاد در چین و هنگکنگ، را به دلیل کمک به تلاشهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین تسلیحات و مواد خام مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد، تحریم کرده است.
این اقدام چند روز پیش از سفر برنامهریزیشده ترامپ به چین برای دیدار با شی جینپینگ انجام میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد همچنان آماده است علیه پایگاه صنایع نظامی جمهوری اسلامی اقدام اقتصادی انجام دهد تا تهران نتواند ظرفیت تولید خود را بازسازی کند و قدرت خود را فراتر از مرزهایش گسترش دهد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد آماده است علیه هر شرکت خارجی که از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله خطوط هوایی، حمایت کند اقدام کند و میتواند علیه موسسات مالی خارجی که به تلاشهای حکومت ایران کمک میکنند، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در چین، تحریمهای ثانویه اعمال کند.
آسوشیتدپرس گزارش داده که لکهای نفتی ظاهرا از بخش غربی جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران در خلیج فارس، در حال نشت است. آمی دنیل، مدیرعامل شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد ایآی»، به ایپی گفت که از روز سهشنبه، معادل حدود ۸۰ هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده است.
بر اساس این گزارش، تصاویر ثبتشده در روز جمعه نشان میدهد این لکه حدود ۷۰ کیلومتر مربع را پوشش داده و هنوز مشخص نیست این نشت در نتیجه نقص فنی، حمله هوایی یا عامل دیگری رخ داده باشد.
آمی دنیل گفت که «این، خطر جنگیدن در منطقهای نفتخیز است» و افزود بعید به نظر میرسد در آبهای خلیج فارس که به منطقه فعال جنگی تبدیل شده، عملیات پاکسازی انجام شود.
دنیل افزود: «به نظر میرسد لکه نفتی به سمت جنوبغربی در حال گسترش است و ممکن است طی دو هفته آینده به سواحل امارات، قطر یا عربستان سعودی برسد.»
پنتاگون از اظهار نظر درباره اینکه آیا اخیرا حملاتی به جزیره خارک انجام شده است یا نه، خودداری کرد.
مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنهای، در تجمع شبانه حکومتی، گفت که مجتبی خامنهای در جریان بمباران بیت علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده است.
حسینی گفت: «زمانی که در دفتر بودم، در ۳۰ متری ما بمب خورد که شیرازی [رییس دفتر نظامی علی خامنهای] و دوستانشان پرپر شدند. ۷۰، ۸۰ متری ما جایگاه کار علی خامنهای را زدند که آن اتفاق افتاد.»
او افزود: «مجتبی خامنهای معمولا در جایی بود که در آنجا درس میداد، اما آن روز آنجا نبود. آنجا را با خاک یکسان کردند. منزل مجتبی خامنهای را زدند که همسرش کشته شد. مجتبی خامنهای در بین راه که آمد در پلهها که برود بالا، موشک آنجا خورد و خانم حداد [همسر مجتبی خامنهای] کشته شد. آقای مصباح [داماد علی خامنهای] کشته شد. مجتبی خامنهای در بین راه ضربه موج [انفجار] خورده و افتاده روی زمین.»
مسئول دیدارهای دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، درباره آسیبهای وارد شده به مجتبی خامنهای گفت: «یک خرده کشکک پایش صدمه دیده و یک خرده کمرش. کمرش در این ایام درست شد و کشکک پایش به زودی خوب میشود و در سلامتی کامل است.»
حسینی با اشاره به گزارش نیویورکتایمز درباره وارد شدن آسیب به صورت مجتبی خامنهای، گفت: «یکی از عزیزان در هفته پیش با او دیدار داشت، آن بحث پیشانی که گفتهاند بیخود است. یک ترک کوچک پشت گوشش خورده که آن هم پشت عمامه است و اصلا مشخص نیست و آن هم مداوا شده و در سلامتی کامل به سر میبرد.»