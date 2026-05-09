خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ اردیبهشت نوشت که در روزهای اخیر، تنگه هرمز شاهد شدیدترین تنش‌ها از زمان آغاز آتش‌بس یک ماه پیش بوده و امارات متحده عربی نیز ۱۸ اردیبهشت بار دیگر هدف حملات قرار گرفت.

واشینگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان رسمی جنگ است. پیشنهادی که قرار است پیش از ورود به مذاکرات درباره مسائل اختلاف‌برانگیزتر، از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اجرایی شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۸ اردیبهشت در رم گفت که واشینگتن انتظار داشته پاسخ تهران را به سرعت دریافت کند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هنوز در حال بررسی این پیشنهاد است.

درگیری‌ها آتش‌بس را به چالش می‌کشند

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد درگیری‌های پراکنده میان نیروهای ایرانی و شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز، ۱۸ اردیبهشت ادامه یافت.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بعدتر به نقل از یک منبع نظامی ایرانی نوشت وضعیت آرام‌تر شده، اما احتمال درگیری‌های بیشتر همچنان وجود دارد.

ارتش آمریکا اعلام کرد دو شناور مرتبط با حکومت ایران را که قصد ورود به یک بندر ایرانی داشتند، هدف قرار داده است. به گفته ارتش، یک جنگنده آمریکایی دودکش این شناورها را هدف قرار داد و آن‌ها را وادار به بازگشت کرد.

حکومت ایران از زمان آغاز جنگ با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، عملا عبور کشتی‌های غیرایرانی از تنگه هرمز را متوقف کرده است.

پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم نفت جهان از این گذرگاه باریک عبور می‌کرد.

آمریکا نیز ماه گذشته محاصره بنادر و کشتی‌های ایرانی را آغاز کرد.

با این حال، یک مقام آمریکایی آگاه از موضوع گفت ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان می‌دهد محاصره بنادر ایران تا حدود چهار ماه دیگر فشار اقتصادی شدیدی بر تهران وارد نخواهد کرد.

این موضوع پرسش‌هایی را درباره میزان قدرت اهرم فشار دونالد ترامپ بر حکومت ایران ایجاد کرده است.

هم‌زمان، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا گزارش‌ها درباره این ارزیابی سیا را که نخستین‌ بار در واشینگتن‌پست منتشر شد، «نادرست» توصیف کرد.

حملات فراتر از تنگه هرمز

تنش‌ها تنها به آبراه هرمز محدود نمانده است.

امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۸ اردیبهشت با دو موشک بالستیک و سه پهپاد ایرانی مقابله کرده‌اند.

در این حملات سه نفر زخمی شدند.

جمهوری اسلامی بارها امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار داده است.

ابوظبی این حملات را «تشدید بزرگ تنش» توصیف کرد و گفت تهران این هفته حملات خود را در واکنش به اعلام «پروژه آزادی» از سوی ترامپ افزایش داده است. طرحی برای همراهی کشتی‌ها در تنگه هرمز که رییس‌جمهوری آمریکا پس از ۴۸ ساعت آن را متوقف کرد.

ترامپ گفته است آتش‌بس اعلام شده، با وجود تنش‌های اخیر همچنان برقرار است؛ در حالی که حکومت ایران، آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ اردیبهشت گفت: «هر زمان راه‌حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، آمریکا به‌سوی ماجراجویی نظامی می‌رود.»

خبرگزاری حکومتی مهر نیز گزارش داد در حمله نیروی دریایی آمریکا به یک کشتی تجاری ایرانی در شامگاه ۱۷ اردیبهشت، یک خدمه کشته، ۱۰ نفر زخمی و شش نفر مفقود شده‌اند.

فشار دیپلماتیک و تحریم‌های تازه

آمریکا در این درگیری حمایت گسترده بین‌المللی را به دست نیاورده است.

روبیو پس از دیدار با جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پرسید چرا ایتالیا و دیگر متحدان آمریکا از تلاش واشینگتن برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت نمی‌کنند؟

او هشدار داد اگر به تهران اجازه داده شود یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، «سابقه‌ای خطرناک» ایجاد خواهد شد.

در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، آمریکا فشار تحریمی علیه حکومت ایران را نیز افزایش داده است.

چند روز پیش از سفر ترامپ به چین برای دیدار با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری این کشور، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ اردیبهشت تحریم‌هایی علیه ۱۰ فرد و شرکت - از جمله چند نهاد در چین و هنگ‌کنگ - اعلام کرد .

واشینگتن این افراد و شرکت‌ها را به کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد متهم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد آماده اقدام علیه هر شرکت خارجی دخیل در تجارت «غیرقانونی» با ایران است و ممکن است تحریم‌های ثانویه علیه موسسات مالی خارجی، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاه‌های مستقل نفت در چین، اعمال کند.