تسنیم نوشت: «کابل‌های تار نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از ۱۰ تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی (شامل پیام‌های سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی) هستند.»

رسانه وابسته به سپاه در ادامه خواستار «اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی، الزام غول‌های فناوری (متا، آمازون، مایکروسافت) به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی و انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها از سوی شرکت‌های ایرانی شد.»

فارس، دیگر وابسته به سپاه، نیز در گزارشی نوشت که ده‌ها کابل فیبر نوری زیردریایی که آسیا، اروپا و خاورمیانه را به هم متصل می‌کنند، از گذرگاه تنگه هرمز عبور می‌کنند و تهدید کرد که «هرگونه آسیب به این کابل‌ها می‌تواند اختلالات گسترده‌ای در اینترنت و اقتصاد دیجیتال کشورهای مختلف ایجاد کند.»