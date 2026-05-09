سیانان به نقل از چند منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داد مجتبی خامنهای بهدلیل سوختگی شدید در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پای او را درگیر کرده، در وضعیتی منزوی تحت درمان است.
طبق این گزارش، مجتبی خامنهای از هیچ ابزار الکترونیکی استفاده نمیکند و فقط بهصورت حضوری یا از طریق پیک با افراد در ارتباط است.
به گفته این منابع، اگرچه مجتبی خامنهای ممکن است در شکلگیری راهبرد جنگ نقش داشته باشد، اما به دلیل در دسترس نبودن او، مقامهای ارشد سپاه پاسداران عملا همراه با محمدباقر قالیباف اداره امور روزمره را در دست دارند و هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد مجتبی دستوری را صادر میکند یا نه.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید:
ارزیابی آمریکا: رهبر مجروح جمهوری اسلامی پنهان شده اما همچنان در راهبری جنگ نقش دارد
نیویورکپست به نقل از منابع آگاه گزارش داد رقابت جناحها در داخل ایران، بهویژه افزایش نفوذ سپاه پاسداران، تلاشهای میانجیگری میان تهران و واشینگتن را پیچیده کرده است.
به نوشته این روزنامه، اگرچه مقامهای سیاسی از جمله رییسجمهور و وزیر خارجه در روند دیپلماسی حضور دارند، اما در نهایت سپاه پاسداران اختیار پذیرش یا رد هر توافقی را در دست دارد.
یک منبع گفت جنگ موقعیت سپاه پاسداران را تقویت کرده و به جناحهای تندرو انگیزه داده درگیری را طولانی کنند. میانجیها نیز نگرانند اختلافهای داخلی در ایران دستیابی به توافق گستردهتر با آمریکا را دشوارتر کند.
روزنامه ژاپنی یومیوری شیمبون در گزارشی تحلیلی به قلم کنجی ناکانیشی، خبرنگار پیشین خود در تهران، نوشت با وجود جنگ، بحران اقتصادی و فشارهای سیاسی، بسیاری از شهروندان ایرانی همچنان در کشور ماندهاند و آینده ایران را نه قدرتهای خارجی، بلکه خود مردم ایران تعیین خواهند کرد.
نویسنده گزارش با بازگشت به مراسم تشییع عباس کیارستمی در سال ۲۰۱۶، آن مراسم را نمادی از احساسات پنهان جامعه ایران توصیف میکند؛ جامعهای که به نوشته او به دلیل ترس از نظارت حکومتی، کمتر احساسات واقعی خود را آشکار میکند.
ناکانیـشی مینویسد هزاران نفر در مراسم خاکسپاری کیارستمی در تهران شرکت کرده بودند و زمانی که اصغر فرهادی در سوگنامه خود از ماندن کیارستمی در ایران «با وجود طرد شدن و سنگاندازیها» سخن گفت، جمعیت با تشویقی طولانی واکنش نشان دادند.
به نوشته این گزارش، کیارستمی پس از انقلاب ۱۳۵۷ قصد ترک ایران را داشته، اما در نهایت به دلیل خانوادهاش در کشور مانده بود. او در سالهای بعد نیز با وجود سانسور شدید، محدودیتهای حکومتی و ممنوعیت نمایش صحنههایی مانند نوشیدن الکل یا بوسه، به فعالیت سینمایی ادامه داد و حتی گفته بود: «محدودیت است که تخیل را شکوفا میکند.»
ناکانیشی سپس به جنگ کنونی حکومت ایران و آمریکا و پیامدهای آن میپردازد و مینویسد بیش از دو ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی همچنان با بستن تنگه هرمز و فشار بر اقتصاد جهانی به مقابله ادامه میدهد، هرچند آتشبس شکنندهای برقرار شده است.
در این گزارش آمده بحران اقتصادی در ایران بهشدت تشدید شده است. یکی از شهروندان ایرانی به نویسنده گفته قیمت تخممرغ طی یک ماه سه تا چهار برابر شده، شیر هر روز گرانتر میشود و قیمت نان بربری افزایش یافته، در حالی که اندازه آن کوچکتر شده است.
با این حال، برخلاف تصور اولیه، نشانهای از موج گسترده خروج مردم از ایران دیده نمیشود. بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شمار افرادی که از ایران وارد ترکیه میشوند کاهش یافته و در مقابل، تعداد سفرها از ترکیه به ایران افزایش یافته است. این نهاد اعلام کرده بیشتر سفرها با اهداف گردشگری، تجاری یا خانوادگی انجام میشود و هنوز نشانهای از آوارگی گسترده مشاهده نشده است.
خبرنگار پیشین یومیوری شیمبون در تهران، به پیامهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از سوی شهروندان تهرانی نیز اشاره میکند؛ پیامهایی که نگرانی، خستگی و همزمان امید به آینده را بازتاب میدهند.
یکی از این روایتها متعلق به زنی است که دوران جنگ ایران و عراق را در کودکی تجربه کرده و اکنون نگران تکرار همان تجربه برای دختر هشتسالهاش است. او نوشته بود: «این فقط یک خاطره نیست؛ تاریخ در حال تکرار شدن است.»
این زن در پاسخ به پرسشی درباره دلیل ماندن مردم در ایران گفته است سقوط ارزش پول ملی و دشوار شدن مهاجرت، یکی از دلایل اصلی است. او همچنین گفته مردم ایران در برابر جنگ و خبرهای بد «مقاومتر» شدهاند و بسیاری امیدوارند این جنگ در نهایت به «نتیجهای مثبت» یعنی تغییرات سیاسی و اقتصادی منجر شود.
نویسنده در ادامه به مقاله چندی پیش جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین حکومت ایران، در مجله فارن افرز اشاره میکند؛ مقالهای که در آن ظریف هشدار داده ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل تنها به نابودی بیشتر زیرساختها و جان غیرنظامیان منجر خواهد شد.
ناکانیشی در بخشی از مقاله خود به پیشنهاد ظریف اشاره میکند که نوشته بود ایران در ازای لغو تحریمها، محدودیتهایی بر برنامه هستهای خود بپذیرد، تنگه هرمز را بازگشایی کند و حتی برای کاهش تنشها با آمریکا، پیمان عدم تعرض متقابل را بررسی کند.
ناکانیـشی با این حال مینویسد حتی در صورت دستیابی به توافق، تضمینی وجود ندارد که خواستههای مردم ایران برای آزادی، رفاه اقتصادی و زندگی عادی تحقق یابد. او تاکید میکند پاسخ ندادن ایرانیان به فراخوان دونالد ترامپ برای «قیام» به معنای رضایت آنها از حکومت نیست.
در بخش پایانی گزارش، یک شهروند ایرانی که نخواست نامش فاش شود، میگوید: «ما ایرانی میخواهیم که بتوانیم در آن با آرامش زندگی کنیم، اینترنت عادی داشته باشیم و بدون ترس از زندان آزادانه حرف بزنیم. مردم واقعا خسته شدهاند.»
نویسنده یومیوری شیمبون در پایان نتیجه میگیرد که آینده ایران را نه جنگ و نه قدرتهای خارجی، بلکه خود مردم ایران تعیین خواهند کرد؛ مردمی که مانند عباس کیارستمی سالها سختی و محدودیت را تحمل کردهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در سالروز اعدام فرزاد کمانگر، معلم، نوشت شورا «تداوم ماشین اعدام و سرکوب، بهویژه در فضای امنیتی و ملتهب پس از جنگ، قویاً محکوم میکند.»
این تشکل مستقل سراسری معلمان ایران اشاره کرد: «تجربه این سالها نشان داده است که جنگ، سرکوب و اعدام، همواره زندگی، آموزش و آینده مردم را نشانه گرفتهاند.»
این شورا خواستار توقف فوری اعدامها و آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی، از جمله معلمان زندانی شد.
کمانگر همراه با علی حيدريان، فرهاد وكيلی، شيرين علمهولی و مهدی اسلاميان، زندانیان سیاسی، در بامداد ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ اعدام شدند.
این اعدامها انتقاد سازمانهای حقوق بشری را به همراه داشت.
نیویورک پست جمعه به نقل از «منابع آگاه از مذاکرات» گزارش داد که جناحهای رقیب در داخل ایران، به ویژه نفوذ رو به رشد سپاه پاسداران، تلاشهای میانجیگری با آمریکا را پیچیده میکنند.
این گزارش میگوید مقامات سیاسی جمهوری اسلامی، از جمله رییسجمهور و وزیر خارجه، همچنان در دیپلماسی مشارکت دارند، اما منابع ادعا میکنند که در نهایت، سپاه پاسداران است که قدرت پذیرش یا رد هرگونه توافق را دارد.
یکی از منابع مورد استناد در این گزارش گفت که جنگ، موقعیت سپاه پاسداران را در داخل ایران تقویت کرده و به جناحهای تندرو انگیزه طولانی کردن درگیری را داده است.
بر اساس این گزارش، میانجیها همچنان نگران هستند که تأخیرها و اختلافات داخلی در داخل ایران میتواند تلاشها برای دستیابی به توافق گستردهتر با واشنگتن را پیچیده کند.
وبسایت واینت￼ در تحلیلی نوشت حتی اگر جنگ [حکومت] ایران و آمریکا با آتشبس دائمی پایان یابد، جمهوری اسلامی با بحرانهای عمیق داخلی، اقتصادی و سیاسی درگیر خواهد ماند؛ بحرانهایی که ممکن است روند تغییرات سیاسی در ایران را تسریع کند.
در این تحلیل آمده است جنگ در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از شدیدترین بحرانهای داخلی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ مواجه بود؛ بحرانی که پس از گستردهترین موج اعتراضات ضدحکومتی در سالهای اخیر تشدید شد.
به نوشته واینت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیتی عمیق روبهرو است؛ بحرانی که از شکاف فزاینده میان حکومت و جامعه، بهویژه نسل جوان، ناشی میشود و همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق همراه شده است. متن کامل تحلیل را اینجا بخوانید.