پوتین: امیدوارم درگیری ایران بهزودی پایان یابد
ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، روز شنبه گفت امیدوار است که درگیری ایران هرچه سریعتر پایان یابد، اما افزود که اگر این اتفاق نیفتد، همه متضرر خواهند شد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، روز شنبه گفت امیدوار است که درگیری ایران هرچه سریعتر پایان یابد، اما افزود که اگر این اتفاق نیفتد، همه متضرر خواهند شد.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت که اسرائیل یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده تا از حملات هوایی به ایران پشتیبانی کند.
بر اساس این گزارش، در اوایل جنگ ایران، نیروهای عراقی نزدیک بود آن را کشف کنند که اسرائیل حملات هوایی علیه آنان انجام داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران عبور کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز را تایید کرده است.
پیشتر دادههای کشتیرانی نشان میداد این کشتی شنبه در حال حرکت بهسوی این آبراه مسدودشده بوده است.
عبور موفق این کشتی میتواند نخستین عبور یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطری از این تنگه از زمان آغاز جنگ ایران باشد.
بر اساس گفته دو فرد مطلع از موضوع، این گاز از سوی قطر به پاکستان که میانجی این جنگ است، در قالب یک توافق دولت با دولت فروخته میشود.
آنها میگویند ایران این محموله را برای کمک به ایجاد اعتماد با قطر و پاکستان تایید کرده است.
پاکستان در هفتههای اخیر با کمبود گاز مواجه شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، محمد موسایی، ۳۴ ساله، اهل قرچک و پدر یک کودک چهارساله، شامگاه ۱۸ دیماه در جریان تجمعات اعتراضی میدان کلانتری این شهر کشته شد.
بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای مستقر بر ساختمان سنتینیال در محدوده میدان کلانتری به سوی معترضان تیراندازی کردند و گلولهای به سر محمد موسایی اصابت کرد و او در همان لحظه جان باخت.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پیکر او را در بیابان رها کردند و ساعاتی در همانجا ماند تا اینکه بامداد جمعه با آمبولانس به بیمارستان ستاری منتقل شد.
روند تحویل پیکر نیز با تاخیر و محدودیت همراه بود. پیکر او روز ۱۹ دی از قرچک به کهریزک و سپس به بهشت زهرا منتقل شد. پس از چند روز اجازه دفن صادر شد، اما خانواده نتوانستند او را در آرامستان مورد نظر خود به خاک بسپارند.
اساس اطلاعات رسیده، نیروهای امنیتی در روزهای پس از این حادثه خانواده محمد موسایی را تحت فشار و تهدید قرار دادهاند تا درباره این واقعه اطلاعرسانی نکنند و مراسمی برای او برگزار نکنند.
نزدیکانش از محمد موسایی به عنوان مردی شجاع، خانوادهدوست و عاشق خاندان پهلوی یاد میکنند؛ پدری جوان که در جریان اعتراضات کشته شد.
وزیر خارجه لبنان در حساب ایکس با اشاره به بازداشت ۴۱ نفر در بحرین به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران نوشت که این کشور مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت در امور داخلی بحرین اعلام و از اقدامات این کشور برای حفاظت از شهروندان و حفظ حاکمیت خود حمایت میکند.
همچنین خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد که جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، از اقدامهای امنیتی بحرین در کشف شبکه مرتبط با سپاه پاسداران و «ولایت فقیه» تقدیر کرد.
او همچنین تاکید کرد کشورهای عضو این شورا در برابر «تروریسم» متحد میمانند و امنیت جمعی را تقویت خواهند کرد.
خبرگزاری وام گزارش داد که عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات، از اقدامهای امنیتی بحرین برای کشف شبکه مرتبط با سپاه پاسداران حمایت و همبستگی کامل ابوظبی با منامه را اعلام کرد.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد از اقدامهای بحرین برای مقابله با فعالیتهای تهدیدکننده امنیت ملی این کشور حمایت میکند.
نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت که وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با نزدیک شدن سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به چین تنش تجاری با این کشور را بر سر جنگ ایران تشدید کرده است.
قرار است ترامپ، کمتر از یک هفته دیگر به همراه هیاتی از مدیران عامل شرکتهای آمریکایی که آماده عقد توافق با رقیب ژئوپلیتیکی واشینگتن هستند، راهی پکن خواهد شد. او یک بار سفر برنامهریزی شده خود به چین را بهدلیل جنگ ایران به تاخیر انداخته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای اخیر سه شرکت چینی را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا تحریم کرد.
این سه شرکت متهم شدهاند که «تصاویری ماهوارهای در اختیار حکومت ایران قرار دادهاند که حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را ممکن ساخته است.»
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید