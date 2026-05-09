وعده ۴ درصدی به فوتبالیستها برای حضور در تجمعات شبانه
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، به بازیکنان شاغل در لیگهای داخلی فوتبال ایران وعده داده شده است در صورت حضور در تجمعات شبانه، چهار درصد کسرشده از قراردادشان به آنها بازگردانده شود.
فدراسیون فوتبال ایران هنگام ثبت قرارداد بازیکنان در سازمان لیگ، چهار درصد از مبلغ قرارداد را تحت عنوان «حق سازمان لیگ» کسر میکند؛ مبلغی که ارتباطی با اتحادیه بازیکنان ندارد و در ساختار فوتبال ایران دریافت میشود.
اطلاعات دریافتی ایران اینترنشنال نشان میدهد مدیران جمهوری اسلامی در تلاشاند با وعده بازپرداخت این مبلغ، بازیکنان لیگ برتر و سایر لیگهای داخلی را به حضور در تجمعات شبانه ترغیب کنند.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که با رییس فدراسیون فوتبال لهستان برای بازی تدارکاتی با تیم ملی مذاکره کرده و «به زودی این مسابقه رسمی خواهد شد.»
این درحالی است که پیش از این بازیهای تدارکاتی تیم ملی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا لغو شد.
نکته اینکه لهستان هم مانند مقدونیه و آنگولا نتوانست به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.
تیم ایران قرار بود در فروردینماه در اردوی ترکیه با تیمهای ملی مقدونیه و آنگولا دیدار کند که این دو تیم از بازی با تیم ایران منصرف شدند.
از سوی دیگر، روز گذشته، فدراسیون فوتبال گامبیا از برگزاری دیدار دوستانه با تیم فوتبال ایران خبر داد.
همه اینها درحالی است که تیم ملی به دلیل نداشتن حریف تدارکاتی، به بازی درون تیمی رسمی روی آورده است.
تاج، همچنین در این برنامه تلویزیونی گفت امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، وعده داده است تیم ملی تا مرحله سوم جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.
او گفت در ادامه قلعهنویی در جام قهرمانی ۲۰۲۷ آسیا نیز سرمربی تیم ملی خواهد بود.
باشگاه رئال مادرید در بیانیهای اعلام کرد فدریکو والورده و اورلین شوامنی را به دلیل درگیری در تمرینات تیم، ۵۰۰ هزار یورو جریمه کرده است. هر دو بازیکن امروز در کمیته انضباطی باشگاه حاضر شدند و ضمن ابراز تاسف از اتفاقات افتاده، از یکدیگر، عذرخواهی کردند.
به گفته باشگاه رئال مادرید، این دو بازیکن همچنین از باشگاه، همتیمیها، کادر فنی و هواداران پوزش خواستند.
روز گذشته، رسانه اکیپ فرانسه گزارش داد در آستانه دیدار حساس رئال مادرید و بارسلونا در هفته سی و پنجم لالیگا، در تمرین روز چهارشنبه رئال درگیری فیزیکی میان اورلین شوامنی و فدریکو والورده رخ داده است.
ماجرا از برخورد شدید والورده با شوامنی در تمرین روز سهشنبه آغاز شد. پس از رد و بدل شدن توهین میان دو بازیکن، تنشها در تمرین پنجشنبه شدت گرفت؛ جایی که والورده از دست دادن با شوامنی خودداری کرد و مشاجره میان دو بازیکن بالا گرفت.
پس از بالا گرفتن درگیری لفظی، شوامنی به والورده سیلی زد و او را هل داد. والورده پس از برخورد با یک میز تعادل خود را از دست داد و برای لحظاتی بیهوش شد.
این درحالی است که امروز فدریکو والورده در پستی اینستاگرامی با رد گزارشها درباره درگیری فیزیکی با اورلین شوامنی، همتیمی فرانسوی خود، گفت جراحتش زمانی ایجاد شد که «به صورت تصادفی به میز برخورد کرد.»
والورده اعلام کرد در جریان مشاجره با شوامنی، دچار «بریدگی کوچکی در پیشانی» شده که نیاز به مراجعه به بیمارستان داشته است.
فدریکو والورده، هافبک اروگوئهای رئال مادرید، پس از درگیری لفظی با اورلین شوامنی، همتیمی فرانسوی خود، دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر شد و به بیمارستان منتقل شد.
این اتفاق سه روز پیش از دیدار حساس الکلاسیکو رخ داد؛ مسابقهای که در صورت عدم پیروزی رئال، بارسلونا قهرمان لالیگا خواهد شد.
والورده در بیانیهای در اینستاگرام نوشت: «در هیچ لحظهای همتیمیام مرا نزد و من هم او را نزدم. میدانم شاید باور درگیری فیزیکی برای مردم آسانتر باشد، اما چنین اتفاقی رخ نداد.»
او نوشت: «ناامیدی از شرایط تیم و فشاری که در پایان فصل تحمل میکنیم باعث شد با یکی از همتیمیها وارد مشاجره شوم. بابت این اتفاق متاسفم، چون رئال مادرید یکی از مهمترین بخشهای زندگی من است.»
والورده همچنین تایید کرد که او و شوامنی روز چهارشنبه نیز مشاجره دیگری داشتهاند و گفت: «در هر رختکن طبیعی چنین اتفاقاتی رخ میدهد و معمولا در داخل تیم حلوفصل میشود، بدون آنکه علنی شود.»
رسانههای اسپانیا گزارش دادند فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال مادرید، پنجشنبه شب جلسه اضطراری با مدیران باشگاه، آلوارو آربلوا، سرمربی تیم، و دنی کارواخال، کاپیتان رئال، برگزار کرده است.
رئال مادرید در فصل جاری نتایج ضعیفی گرفته و با چهار بازی باقیمانده، ۱۱ امتیاز از بارسلونا عقب است. این تیم همچنین در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف شد.
در روزهای اخیر گزارشهایی درباره اختلافهای دیگر در رختکن رئال مادرید نیز منتشر شده است. آلوارو کارراس، مدافع اسپانیایی تیم، نیز گزارشها درباره درگیری با آنتونیو رودیگر را رد کرد و گفت رابطه خوبی با تمام بازیکنان دارد.
همزمان، برخی هواداران رئال مادرید نیز از کیلیان امباپه انتقاد کردهاند؛ زیرا او بخشی از دوران ریکاوری خود را همراه با دوستدخترش در ساردینیا گذرانده است.
رسانههای ایران گزارش دادند دو ملیپوش تیم ملی بوکس جوانان ایران شامگاه پنجشنبه در محوطه مجموعه ورزشی انقلاب هدف حمله با سلاح سرد قرار گرفتند و مجروح شدند. به نوشته رسانههای ایران، مهاجمان «در شرایط عادی نبودند و ظاهرا تحت تاثیر مشروبات الکلی قرار داشتند.»
رضا مهدیپور، سرمربی تیم ملی بوکس جوانان، به تسنیم گفت: «ملیپوشان پس از تمرین اطراف خوابگاه نشسته بودند که چند نفر به سمت آنها آمدند. آنها از بازیکنان پرسیدند آیا عضو تیم ملی هستند و پس از پاسخ مثبت، شروع به توهین کردند و سپس با چاقو به آنها حمله کردند.»
او گفت: «در جریان درگیری، دو ملیپوش از ناحیه دست به صورت سطحی زخمی شدند و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام شد.»
مهدیپور گفت: «جراحتها جدی نبود و بازیکنان پس از مداوا به اردو بازگشتند. پس از حادثه، ملیپوشان بزرگسال حاضر در اردو دو نفر از مهاجمان را بازداشت و به حراست مجموعه تحویل دادند. یکی از مهاجمان که از چاقو استفاده کرده بود، متواری شده است.»
او اضافه کرد هر دو بوکسور دچار جراحت سطحی شدهاند و احتمالا پس از سه روز و باز شدن پانسمان میتوانند تمرینات خود را از سر بگیرند.
حزب دموکرات کردستان ایران در پاسخ به ایراناینترنشنال تایید کرد نیروهای آمریکایی در رهگیری و ساقط کردن موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند.
در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ حمله موشکی و پهپادی به مواضع حزب دمکرات کردستان ایران و دیگر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است.