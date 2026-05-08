بر اساس این گزارش، راهبرد جدید کاخ سفید بر «بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی» متمرکز شده و مذاکرات پیچیده‌تر درباره برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک حکومت ایران به مراحل بعدی موکول شده است.

بلومبرگ نوشت این تغییر رویکرد در حالی رخ داده که آتش‌بس شکننده میان حکومت ایران و آمریکا در روزهای اخیر بارها با تبادل آتش و حملات متقابل آزمایش شده است. تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که ترامپ به ناوهای جنگی آمریکا دستور داد از کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز محافظت کنند. هم‌زمان حکومت ایران نیز تاسیسات نفتی در امارات متحده عربی را هدف قرار داد.

به نوشته بلومبرگ، هرچند ترامپ بارها اعلام کرده بود نابودی برنامه هسته‌ای ایران هدف اصلی جنگ است، اما اکنون حفظ جریان انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز به اولویت فوری واشینگتن تبدیل شده است.

دیوید تاننباوم، مدیر شرکت مشاوره تحریم‌ها «بلک‌استون کامپلاینس سرویسز»، به بلومبرگ گفت: «دولت ترامپ به‌شدت می‌خواهد از این جنگ خارج شود و اکنون تنها هدف واقعی آن برقراری دوباره ناوبری در تنگه هرمز است.» او افزود: «حتی این سوال مطرح شده که آیا برنامه هسته‌ای ایران اصلا هنوز روی میز مذاکرات قرار دارد یا نه.»

در مقابل، کاخ سفید تاکید کرده موضوع هسته‌ای همچنان بخشی از مذاکرات است. اولیویا والز، سخنگوی کاخ سفید، به بلومبرگ گفت ترامپ «همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته» تا اطمینان حاصل شود [حکومت] ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.

هم‌زمان با جهش قیمت جهانی انرژی، مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند جنگ با ایران به‌طور رسمی با اجرای آتش‌بس پایان یافته، هرچند درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت واشینگتن اکنون می‌خواهد مذاکرات را بر «آزادسازی» تنگه هرمز متمرکز کند.

روبیو گفت ترامپ ترجیح می‌دهد «یادداشت تفاهمی برای مذاکرات آینده» تنظیم شود که موضوعات کلیدی را پوشش دهد و در نهایت به «بازگشایی کامل تنگه‌ها» و بازگشت شرایط جهانی به وضعیت عادی منجر شود.

بلومبرگ گزارش داد ترامپ سه‌شنبه شب، هم‌زمان با توقف ناگهانی طرحی موسوم به «پروژه آزادی»، گفته بود دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند. این توافق بر پایه یک یادداشت یک‌صفحه‌ای طراحی شده بود که هدفش بازگشایی تنگه هرمز و به تعویق انداختن مذاکرات دشوارتر بود. ترامپ بعدتر از [حکومت] ایران خواست تا روز جمعه به پیشنهاد آمریکا پاسخ دهد.

اما درگیری‌ها ادامه یافت. آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد ناوهایش در تنگه هرمز هدف موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که به موج تازه‌ای از حملات آمریکا علیه سایت‌های پرتاب در خاک ایران منجر شد.

روز جمعه نیز جنگنده‌های اف/ای-۱۸ سوپر هورنت نیروی دریایی آمریکا دو کشتی تجاری با پرچم جمهوری اسلامی ایران را از کار انداختند؛ اقدامی که بخشی از محاصره دریایی طراحی‌شده برای وادار کردن تهران به بازگشایی تنگه هرمز توصیف شده است.

بلومبرگ نوشت برخی مقام‌های پیشین آمریکایی و منتقدان، رویکرد ترامپ را مشابه نحوه مدیریت دیگر بحران‌ها از سوی او می‌دانند؛ از جمله آتش‌بس غزه که هرچند جنگ را متوقف کرد، اما مسائل دشوارتر مانند خلع سلاح حماس را به تعویق انداخت.

آصلی آیدینتاشباش، کارشناس خاورمیانه در موسسه بروکینگز، گفت: «ترامپ پیگیری لازم را انجام نمی‌دهد. سیاست خارجی او مبتنی بر اعلام پیروزی و امید به حل شدن خودبه‌خود مشکلات است.»

بلومبرگ همچنین گزارش داد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد او، پس از تلاش برای تثبیت آتش‌بس غزه، به مذاکرات با [حکومت] ایران منتقل شدند؛ مذاکراتی که در نهایت به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه [حکومت] ایران انجامید.

به نوشته این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی اکنون نسبت به مذاکرات با آمریکا بی‌اعتماد هستند و نشانه‌ای از عقب‌نشینی در موضوع برنامه هسته‌ای یا توقف غنی‌سازی اورانیوم - دو خواسته اصلی واشینگتن - نشان نداده‌اند.

در عوض، تهران کنترل خود بر تنگه هرمز را تشدید کرده و از جمله با دریافت عوارض از کشتی‌ها و اعلام پروتکل‌های جدید دریایی، تلاش کرده موقعیت خود را در این آبراه استراتژیک تقویت کند.

مایکل کارپنتر، مقام پیشین دولت بایدن و عضو موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، به بلومبرگ گفت: «ایران نوعی خفگی اقتصادی بر اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.» او افزود: «آمریکا اکنون فقط تلاش می‌کند وضعیت پیش از جنگ را با بازگشایی تنگه هرمز احیا کند.»

