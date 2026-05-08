یک تشکل کارگری: حق مسکن ۳ میلیون تومانی، ۱۰ درصد هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش میدهد
یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین ۳ میلیون تومان حق مسکن برای کارگران از سوی حکومت ایران نوشت که این مبلغ تنها حدود ۱۰ درصد هزینه اجاره خانه در شهر تهران را پوشش میدهد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اشاره کرد بر اساس آمارهای دولتی، ۸ میلیون خانوار مستأجر در ایران وجود دارند که اکثریت آنان را کارگران تشکیل میدهند.
این تشکل با اشاره به اینکه «مجموع دریافتی یک کارگر مشمول قانون کار، مجرد و بدون فرزند در سال جاری حدود ۲۲ میلیون تومان و دریافتی یک کارگر مشمول قانون کار، متأهل با یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان است، افزود حق مسکن سه میلیون تومانی در شرایطی تعیین شده است که متوسط اجارهبهای مسکن در شهر تهران ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
این کمیته در همین مورد با اشاره به اینکه دریافتی بسیاری از کارگران مشمول قانون کار و حداقلبگیر حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه است، اضافه کرد: «یک کارگر برای پرداخت اجاره خانه باید دستکم ۶ میلیون تومان بیش از کل دریافتی ماهانه خود تأمین کند تا فقط بتواند اجاره مسکن را بپردازد.»
این تشکل مستقل با تاکید بر لزوم تامین مسکن مناسب برای مردم، نوشت که کنترل عادلانهٔ اجارهبها، منع تخلیهٔ اجباری و تعیین اجاره بر اساس درصدی از درآمد خانوار الزامی است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در بیانیه خود بر لزوم ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و مزدبگیران برای «رهایی از این شرایط فاجعهبار» تاکید کرد.
جنگ آمریکا و حکومت ایران باعث جهش قیمت نفت آلاسکا در بازارهای جهانی شده؛ افزایشی که مقامهای ایالتی میگویند میتواند میلیاردها دلار درآمد اضافی برای آلاسکا ایجاد کند و همزمان فشار هزینههای انرژی را بر مصرفکنندگان افزایش دهد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره درآمد آلاسکا، میانگین قیمت نفت خام «نورث اسلوپ» آلاسکا در ماه آوریل به ۱۱۱ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید؛ رقمی که ۸ دلار و ۷۰ سنت بالاتر از نفت برنت و ۱۳ دلار و ۱۱ سنت بیشتر از شاخص نفتی وستتگزاس اینترمدیت (WTI) است.
اداره درآمد آلاسکا اعلام کرد اختلاف قیمت میان نفت برنت و نفت نورث اسلوپ «بزرگترین شکاف ماهانه از سال ۲۰۰۰ تاکنون» است و «ممکن است بالاترین میزان در تاریخ» باشد.
مقامهای ایالتی علت این جهش را اختلال در بازار نفت حوزه اقیانوس آرام در پی «جنگ ایران» عنوان کردهاند. به گفته اداره درآمد آلاسکا، محدودیت عرضه نفت خاورمیانه و ناامنی مسیرهای حملونقل باعث شده پالایشگاههای آسیایی، بهویژه در چین، ژاپن، هند و کره جنوبی، برای نفتی که از مسیرهای پرریسک عبور نمیکند، بهای بیشتری بپردازند.
در این گزارش آمده است: «ابهام درباره حملونقل و تحویل محمولهها باعث شده پالایشگاهها حاضر باشند برای نفت در دسترس که از مناطق دارای ریسک امنیتی بالا عبور نمیکند، مبلغ بیشتری پرداخت کنند.» مقامهای آلاسکا همچنین نفت تولیدشده در قاره آمریکا را «امنترین گزینه» برای خریداران توصیف کردهاند.
افزایش قیمت نفت آلاسکا میتواند تاثیر قابل توجهی بر بودجه این ایالت بگذارد. برآوردها نشان میدهد هر یک دلار افزایش در میانگین سالانه قیمت نفت نورث اسلوپ حدود ۳۰ میلیون دلار درآمد اضافی برای دولت ایالتی ایجاد میکند.
در حالی که بیش از نیمی از درآمد عمومی آلاسکا اکنون از سرمایهگذاریهای «صندوق دائمی آلاسکا» تامین میشود، نفت همچنان دومین منبع اصلی درآمد دولت ایالتی است و نقش مهمی در تامین هزینههای عمومی دارد.
اداره درآمد آلاسکا پیشتر پیشبینی کرده بود میانگین قیمت نفت در سال مالی جاری - که تا ۳۰ ژوئن ادامه دارد - حدود ۷۵ دلار و ۲۶ سنت باشد. اما تا پنجم مه، این رقم به ۷۵ دلار و ۷۱ سنت رسیده و مقامهای ایالتی میگویند هر روزی که قیمتها بالاتر از این سطح باقی بماند، درآمد بیشتری نصیب ایالت خواهد شد.
سنای آلاسکا نیز برای این درآمد اضافی برنامهریزی کرده است. بر اساس این طرح، نخستین ۹۶ میلیون دلار صرف پرداخت کمکهزینه انرژی و افزایش سود سهام صندوق دائمی سال ۲۰۲۶ خواهد شد. ۱۱۱ میلیون دلار دیگر به مدارس دولتی اختصاص مییابد و درآمدهای فراتر از آن به حساب ذخیره بودجه قانون اساسی ایالت واریز میشود.
با این حال، قانونگذاران آلاسکا انتظار ندارند قیمتهای فعلی پایدار بماند. لایمن هافمن، رییس مشترک کمیته مالی سنای آلاسکا، گفت بودجه پیشنهادی سنا بر پایه نفت ۷۳ دلاری تنظیم شده و همچنان مازاد محدودی خواهد داشت.
او هشدار داد نسخه بودجه مجلس نمایندگان، حتی با نفت ۷۵ دلاری، با کسری نزدیک به ۳۲۰ میلیون دلار روبهرو خواهد شد. در طرح مجلس نمایندگان، سود سهام صندوق دائمی برای هر نفر ۱۵۰۰ دلار تعیین شده، در حالی که پیشنهاد سنا پرداخت ۱۱۵۰ دلار، شامل ۱۵۰ دلار کمکهزینه انرژی، است.
روزنامه واشینگتن پست در گزارشی نوشت بانک فدرال رزرو دالاس پیشبینی میکند که اگر تنگه تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی بسته بماند، هزینه هر بشکه نفت خام میتواند به ۱۶۷ دلار برسد.
این روزنامه اشاره کرد که این پیشبینی ممکن است «محافظهکارانه باشد» و افزود بانکهای بزرگ، از جمله مککواری، هشدار میدهند که قیمتهای لحظهای نفت خام ممکن است تا اوایل تابستان به ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد.
به نوشته واشینگتن پست، بر اساس شوکهای گذشته انرژی، این بدان معنا است که قیمت بنزین در ایالات متحده میتواند به هفت دلار در هر گالن برسد، و این قیمت، برای ایجاد رکود جهانی کافی است.
این در شرایطی است که به نوشته این روزنامه، ۲۰ درصد از تولید نفت و گاز جهان همچنان در پشت تنگه هرمز محبوس است، در آسیا، مدارس در حال تعطیلی هستند، در اروپا، پروازها لغو شدهاند و در ایالات متحده، این مشکل عمدتاً در پمپ بنزینها احساس میشود.
در این میان، لارس لیسدال، یکی از شرکای شرکت مشاوره و تحقیقاتی ریستاد انرژی مستقر در اسلو، گفت: «بازار میگوید که این مشکل ظرف یک ماه حل خواهد شد، که من باور ندارم.»
او گفت حتی اگر تنگه هرمز فردا بازگشایی شود، احتمالاً قیمت نفت تا سال آینده، شاید بیشتر، بالا خواهد ماند، و تعمیر پالایشگاهها و سایر زیرساختهای آسیبدیده سالها طول خواهد کشید.
نشریه اکونومیست پنجشنبه با استنادبه «یک سند محرمانه» که بهطور اختصاصی از «یک منبع معتبر» بهدست آورده است، نوشت روسیه پیشنهاد کرده است که سلاحهای جدیدی را به میزان کافی به ایران عرضه کند تا تلفات زیادی به نیروهای آمریکایی و متحدانش وارد کند.
اکونومیست بر پایه این سند نوشت روسیه پیشنهاد کرده است که پهپادهای غیرقابل پارازیت و آموزش نحوه استفاده از آنها علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و شاید مناطق دیگر را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد.
پهپادهای غیرقابل پارازیت، نسل جدیدی از پهپادها هستند که در برابر اقداماتی مانند جنگ الکترونیک، مانند ارسال پارازیتهای رادیویی یا مختل کردن سیگنالهای جیپیاس مصون هستند و میتوانند ماموریت خود را ادامه دهند.
دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی در حالی که «زیر آتش» قرار داشتند، با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و نیروهای آمریکایی حملات موشکی، پهپادی و دریایی حکومت ایران را دفع کردهاند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال￼ نوشت: «هیچ آسیبی به این سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارت سنگینی به مهاجمان ایرانی وارد شد.» او گفت نیروهای ایرانی و «شمار زیادی قایق کوچک» که به گفته او برای جایگزینی نیروی دریایی «کاملا از کار افتاده» حکومت ایران استفاده میشدند، «به طور کامل نابود شدند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت موشکهایی که به سمت ناوشکنهای آمریکایی شلیک شده بود «بهراحتی سرنگون شدند» و پهپادهای مهاجم نیز «در هوا سوزانده شدند.»
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود جمهوری اسلامی را «یک کشور عادی» ندانست و نوشت: «آن کشور را دیوانگان رهبری میکنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هستهای را داشته باشند، بدون تردید این کار را خواهند کرد.»
او همچنین هشدار داد در صورتی که حکومت ایران «توافق» مورد نظر آمریکا را «سریع» امضا نکند، واشینگتن در آینده «بسیار سختتر و بسیار خشنتر» به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
ترامپ در پایان نوشت سه ناوشکن آمریکایی پس از این درگیریها دوباره به «محاصره دریایی» آمریکا بازخواهند گشت؛ محاصرهای که او آن را «دیوار فولادین» توصیف کرد.
«کسانی که به ناوشکنها شلیک کردند دیگر بین ما نیستند»
ترامپ ساعاتی بعد در جمع خبرنگاران نیز جمهوری اسلامی را به حملات شدیدتر تهدید کرد و گفت اگر تهران توافق مورد نظر واشینگتن را امضا نکند، «درد زیادی» خواهد کشید.
ترامپ با اشاره به درگیریهای پنجشنبه شب در تنگه هرمز گفت: «آنها امروز با ما شوخی کردند. ما هم آنها را نابود کردیم.» او گفت نیروهای ایرانی به سمت ناوشکنهای آمریکایی موشک، پهپاد و قایقهای تندرو فرستادند، اما «همهشان ظرف حدود دو دقیقه نابود شدند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت همه موشکها و پهپادهای شلیکشده به سمت ناوشکنهای آمریکایی رهگیری و منهدم شدند و افزود: «کسانی که آنها را شلیک کردند دیگر بین ما نیستند.»
ترامپ با اشاره به نفتکشی که به گفته او هدف قرار گرفته بود، گفت آمریکا برای جلوگیری از بحران زیستمحیطی، به جای غرق کردن نفتکش، «سکان آن را هدف گرفت» و باعث شد کشتی «دور خودش بچرخد.»
او در ادامه در پاسخ به سوالی که از وضعیت آتشبس پرسیده بود، ضمن تاکید براینکه «آتشبس هنوز برقرار است»، جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت: «اگر آتشبسی در کار نباشد، فقط باید به یک درخشش عظیم که از ایران بیرون میآید نگاه کنید.» ترامپ افزود تهران باید «خیلی سریع» توافق با آمریکا را امضا کند، زیرا در غیر این صورت «درد زیادی» خواهد کشید.
ترامپ بار دیگر تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی بیش از او خواهان دستیابی به توافق هستند و گفت: «آنها خیلی بیشتر از من میخواهند توافق امضا شود.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت پیشنهاد واشینگتن صرفا «یک توافق یکصفحهای» نیست، بلکه توافقی است که بر اساس آن [حکومت] ایران «سلاحهایش را نخواهد داشت» و «غبار هستهای» را تحویل خواهد داد.
ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش، در پاسخ به سوالی درباره «تغییر رژیم» در ایران گفت: «ما رژیم اول را کنار زدیم. رژیم دوم را کنار زدیم. بیشتر رژیم سوم را هم از بین بردیم.» او افزود: «فکر میکنم این نهایت تغییر رژیم است.»
ترامپ همچنین با اشاره به سفر مارکو روبیو به واتیکان و دیدارش با پاپ گفت از او خواسته تا به پاپ «خیلی محترمانه» بگوید که وقتی که از حکومت ایران دفاع میکند این موضوع را هم بدانید که «[حکومت] ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را که نه اسلحه داشتند و نه سلاحی، کشته است.»
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح میشود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکنهای این کشور از تنگه هرمز، حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادهاند. جمهوری اسلامی نیز متقابلا آمریکا را به نقض آتشبس و حمله به نفتکشها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده است.