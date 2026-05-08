مخبر: تنگه هرمز مثل بمب اتم است، هیچگاه آن را از دست نخواهیم داد
محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، به رسانههای ایران گفت: «تنگه هرمز امکانی در حد بمب اتم است؛ یعنی وقتی جایگاهی در دست شما باشد که بتوانید با یک تصمیم کل اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار دهید، امکانی بسیار بسیار بزرگ است.»
او افزود: «ما تنگه هرمز را هیچگاه از دست نخواهیم داد. اماراتیها تنبیه شدهاند و بیشتر تنبیه خواهند شد.»
این اظهارات در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که این کشور کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت.
پس از این اعلام، نمایندگان شیعه به رویترز گفتند که رییسجمهور عراق، نزار آمیدی، از الزیدی، دعوت کرد تا دولت را تشکیل دهد.
بر اساس قانون اساسی عراق، الزیدی ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و آن را برای تایید به پارلمان معرفی کند.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا ۱۶ اردیبهشت، اعلام کرد واشینگتن از نخستوزیر عراق انتظار دارد برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، «اقدامهای عملی» انجام دهد.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
به گفته او، ازسرگیری کامل حمایتهای آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمکهای امنیتی، منوط به اقدامهایی مانند اخراج «شبهنظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروهها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آنها است.
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد گفت: «متاسفانه آنچه دشمن میخواست با بمباران ایجاد کند، یک عده با سودجویی میخواهند ایجاد کنند؛ این گرانی همانقدر مردم را ناراضی میکند که دشمن میخواست با حملات و بمباران خود به آن دست پیدا کند، اینها همه پیادهنظام آمریکا در داخل کشور هستند.»
او افزود: «عوامل دشمن لبنیات، خودرو، پتروشیمی و فولاد را گران میکنند.»
علمالهدی ادامه داد: «دو تا کوره ذوب آهن فولاد مبارکه را دشمن بمباران کرده است، در حالیکه همچنان تولید در حال انجام است و هم تولیدات گذشته به اندازه بیش از یکسال مصرف داخلی و صادرات انبار شده است. در این مشهد ما به هر آهن فروشی مراجعه کنید، یکی دو زمین انبار تیرآهن و میل گرد قرار داده است، پس چرا یکمرتبه قیمت را گران کردید؟»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزادهاش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردهاند. ابوالفضل پایدار ۱۷ ساله بود که در اعتراضات دیماه کشته شد.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماهوارهای در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت وجود یک لکه نفتی مشکوک را در آبهای اطراف جزیره خارک، اصلیترین مرکز صادرات نفت ایران، نشان میدهد.
این لکه که به صورت یک سطح خاکستری و سفید در تصاویر دیده میشود، در بخش غربی این جزیره هشت کیلومتری گسترش یافته است.
دادههای بهدستآمده از ماهوارههای سنتینل یک، دو و سه متعلق به برنامه کوپرنیکوس این تغییرات را ثبت کردهاند.
لئون مورلند، پژوهشگر رصدخانه «درگیری و محیط زیست»، گفت: «ظاهر این لکه با نفت سازگار است» و برآورد کرد مساحت آن حدود ۴۵ کیلومتر مربع است.
لوئیس گادارد، همبنیانگذار موسسه دیتا دسک، که در حوزه اقلیم و بازار کالا فعالیت میکند، نیز این ارزیابی را تایید کرد و گفت این لکه میتواند بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حدود ۷۰ روز گذشته باشد.
در حال حاضر، علت این نشت احتمالی و منشا آن مشخص نیست. مورلند گفت تصاویر مربوط به ۱۸ اردیبهشت نشانهای از ادامه نشت فعال را نشان نمیدهد.
نیروهای نظامی آمریکا و نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو تا زمان انتشار این گزارش به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
جزیره خارک محل صادرات حدود ۹۰ درصد نفت ایران است و بخش عمده این نفت به چین ارسال میشود. این منطقه پیشتر نیز در جریان جنگ هدف حملات آمریکا قرار گرفته بود.