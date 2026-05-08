کریستیانو رونالدو، پرطرفدارترین فرد اینستاگرام، بیشترین کاهش را تجربه کرده و حدود ۱۸ میلیون دنبال‌کننده از دست داده است. این ستاره پرتغالی اکنون ۶۶۶ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد. رونالدو در صفحه اینستاگرام خود تصاویری از زندگی شخصی، فعالیت‌های ورزشی و همکاری‌های تبلیغاتی منتشر می‌کند و از طریق قراردادهای تجاری و تبلیغاتی درآمد بالایی به دست می‌آورد.

دواین «راک» جانسون، کشتی‌گیر و بازیگر هالیوود و لیونل مسی هر کدام حدود پنج میلیون دنبال‌کننده از دست داده‌اند. نیمار نیز با کاهش چهار میلیون دنبال‌کننده مواجه شده است.

اینستاگرام به‌طور دوره‌ای برای مقابله با ربات‌ها و حساب‌های اسپم اقدام به پاکسازی پلتفرم خود می‌کند، اما گزارش‌ها حاکی است که دور تازه این پاکسازی‌ها بسیار گسترده‌تر از دفعات پیش بوده و باعث کاهش چشمگیر دنبال‌کنندگان برخی از مشهورترین افراد جهان شده است.

اینستاگرام تاکنون واکنشی رسمی به این پاکسازی گسترده نشان نداده است. گزارش‌ها حاکی است که چهره‌هایی مانند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پاپ فرانسیس، جاستین بیبر و کایلی جنر نیز با کاهش دنبال‌کننده روبه‌رو شده‌اند.

سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داده بود که رونالدو برای هر پست تبلیغاتی در اینستاگرام حدود ۲.۵۷ میلیون پوند درآمد دارد؛ رقمی که از هر چهره مشهور دیگری بیشتر است.