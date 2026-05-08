شکیرا با آهنگ «دای دای» در جام جهانی ۲۰۲۶
شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود، از آهنگ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ به نام «دای دای» رونمایی کرد.
شکیرا خواننده مشهور کلمبیایی، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود، از آهنگ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ به نام «دای دای» رونمایی کرد.
این هنرمند ۴۹ ساله در این اثر که به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی اجرا شده، با بورنا بوی، خواننده نیجریهای همکاری کرده است. نسخه کامل این آهنگ ۲۴ اردیبهشت منتشر خواهد شد.
این ستاره پاپ چهارمین حضور خود در جام جهانی فوتبال را تجربه میکند. او پیش از این با آهنگ «بدن دروغ نمیگوید» در جامجهانی ۲۰۰۶، آهنگ رسمی «واکا واکا» در جامجهانی ۲۰۱۰ و آهنگ «لا لا لا» در اختتامیه جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، حضور داشت.
در حالی که تیمهای ملی مقدونیه و آنگولا از برگزاری دیدار تدارکاتی با ایران انصراف دادند، رسانههای ایران اعلام کردند تیم ملی گامبیا به عنوان نخستین حریف دوستانه ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده است. دو تیم قرار است ۸ خرداد در آنتالیا به مصاف هم بروند.
تیم ملی ایران پیشتر به دلیل حاضر نشدن تیمهای ملی مقدونیه و آنگولا، در تهران دو دیدار تدارکاتی درونتیمی برگزار کرده بود.
گامبیا در تازهترین ردهبندی فیفا در رتبه ۱۱۶ قرار دارد و نتوانست به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.
این در حالی است که تیم ملی ازبکستان پیش از جام جهانی با تیمهای ملی هلند و کانادا دیدار خواهد کرد.
رسانه اکیپ فرانسه گزارش داد در آستانه دیدار حساس رئال مادرید و بارسلونا در الکلاسیکو، تنشها در رختکن رئال مادرید افزایش یافته و در تمرین روز چهارشنبه درگیری فیزیکی میان اورلین شوامنی و فدریکو والورده رخ داده و همچنین برخی هواداران رئال خواستار جدایی امباپه از این تیم هستند.
بر اساس این گزارش، ماجرا از برخورد شدید والورده با شوامنی در تمرین روز سهشنبه آغاز شد. پس از رد و بدل شدن توهین میان دو بازیکن، تنشها در تمرین پنجشنبه شدت گرفت؛ جایی که والورده از دست دادن با شوامنی خودداری کرد و مشاجره میان دو بازیکن بالا گرفت.
گزارشها حاکی است پس از بالا گرفتن درگیری لفظی، شوامنی به والورده سیلی زد و او را هل داد. والورده پس از برخورد با یک میز تعادل خود را از دست داد و برای لحظاتی بیهوش شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که رئال مادرید شامگاه یکشنبه، مهمان بارسلونا خواهد بود.
همچنین برخی از هواداران رئال مادرید یک صفحه آنلاین راهاندازی کردهاند که در آن خواستار فروش کیلیان امباپه هستند و کاربران میتوانند این درخواست را امضا کنند. جالبتر اینکه این درخواست تا الان توسط ۳۰ میلیون نفر امضا شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که انتشار تصاویری از سفر امباپه به همراه دوستدخترش به ایتالیا جنجالساز شده و صدای اعتراض هواداران رئال را برانگیخت.
نشریه اتلتیک گزارش داده که قیمت بلیت برخی بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ در بازار فروش مجدد کاهش یافته و نشانههایی از افت تقاضا، بهویژه برای بازیهای مرحله گروهی، دیده میشود.
بر اساس این گزارش، فروش بلیت دیدار افتتاحیه تیم ملی آمریکا برابر پاراگوئه در لسآنجلس کمتر از انتظار بوده است. تا اواخر فروردین حدود ۴۰ هزار بلیت برای این مسابقه فروخته شده است؛ رقمی که از برخی بازیهای دیگر جام جهانی پایینتر است.
اتلتیک نوشته قیمت بالای بلیتها یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضا است. بلیتهای برخی مسابقات با قیمت چند هزار دلار عرضه شدهاند و بسیاری از هواداران در شبکههای اجتماعی از هزینه بالای حضور در مسابقات انتقاد کردهاند. دادههای سایتهای فروش مجدد نیز نشان میدهد برخی فروشندگان مجبور شدهاند بلیتها را پایینتر از قیمت اولیه عرضه کنند.
با وجود کاهش تقاضا برای برخی بازیها، مسابقات بزرگتر و دیدار فینال همچنان با استقبال بالا روبهرو هستند. فیفا تاکنون از سیاست قیمتگذاری خود دفاع کرده و جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفته قیمتها متناسب با شرایط بازار آمریکا تعیین شده است.
پس از آپدیت جدید اینستاگرام و پاکسازی گسترده حسابهای جعلی و غیرفعال از سوی این شبکه اجتماعی، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی، دو نفر از پرطرفدارترین چهرههای اینستاگرام، میلیونها دنبالکننده خود را از دست دادند.
کریستیانو رونالدو، پرطرفدارترین فرد اینستاگرام، بیشترین کاهش را تجربه کرده و حدود ۱۸ میلیون دنبالکننده از دست داده است. این ستاره پرتغالی اکنون ۶۶۶ میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارد. رونالدو در صفحه اینستاگرام خود تصاویری از زندگی شخصی، فعالیتهای ورزشی و همکاریهای تبلیغاتی منتشر میکند و از طریق قراردادهای تجاری و تبلیغاتی درآمد بالایی به دست میآورد.
دواین «راک» جانسون، کشتیگیر و بازیگر هالیوود و لیونل مسی هر کدام حدود پنج میلیون دنبالکننده از دست دادهاند. نیمار نیز با کاهش چهار میلیون دنبالکننده مواجه شده است.
اینستاگرام بهطور دورهای برای مقابله با رباتها و حسابهای اسپم اقدام به پاکسازی پلتفرم خود میکند، اما گزارشها حاکی است که دور تازه این پاکسازیها بسیار گستردهتر از دفعات پیش بوده و باعث کاهش چشمگیر دنبالکنندگان برخی از مشهورترین افراد جهان شده است.
اینستاگرام تاکنون واکنشی رسمی به این پاکسازی گسترده نشان نداده است. گزارشها حاکی است که چهرههایی مانند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاپ فرانسیس، جاستین بیبر و کایلی جنر نیز با کاهش دنبالکننده روبهرو شدهاند.
سیانان پیشتر گزارش داده بود که رونالدو برای هر پست تبلیغاتی در اینستاگرام حدود ۲.۵۷ میلیون پوند درآمد دارد؛ رقمی که از هر چهره مشهور دیگری بیشتر است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که ۲۴ خرداد یک رویداد ویژه از مسابقات سازمان یوافسی در محوطه «الیپس» مقابل کاخ سفید برگزار خواهد شد. به گفته برگزارکنندگان، تماشای این رقابتها برای عموم رایگان است و هزاران نفر امکان حضور در آن را خواهند داشت.
بر اساس اعلام رسمی برگزارکنندگان، این مسابقات از ساعت ۸ صبح بهوقت محلی آغاز میشود و شامل هفت مبارزه حرفهای در رشته هنرهای رزمی ترکیبی خواهد بود. این نخستین بار در تاریخ آمریکا است که یک رویداد ورزشی حرفهای در سطح جهانی در محوطه کاخ سفید برگزار میشود.
دونالد ترامپ درباره این رویداد گفت هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد «جشن ملی برای ورزش و مردم آمریکا» است. او همچنین تاکید کرد این برنامه با همکاری سازمان یوافسی و نهادهای امنیتی و خدماتی واشینگتن برگزار میشود تا امنیت شرکتکنندگان و تماشاگران تامین شود.
طبق فهرست اولیه منتشرشده از سوی برگزارکنندگان، چهرههایی مانند ایلیا توپوریا، جاستین گیچی، الکس پریرا و سیریل گان در این رویداد حضور خواهند داشت. هنوز مشخص نیست این مبارزان در دیدارهای اصلی شرکت میکنند یا مهمان ویژه خواهند بود.
محوطه «الیپس» در جنوب کاخ سفید و مرکز واشینگتن قرار دارد و معمولا برای تجمعهای سیاسی، جشنهای ملی و مراسمهای رسمی استفاده میشود. این محل تاکنون میزبان مسابقات حرفهای ورزشی نبوده است و به همین دلیل برگزاری یک رویداد رزمی در این مکان اقدامی کمسابقه تلقی میشود.
سازمان یوافسی هنوز جزئیات کامل کارت مبارزات، نحوه ورود تماشاگران و تدابیر امنیتی این رویداد را منتشر نکرده است، اما انتظار میرود در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره برنامه رسمی مسابقات اعلام شود.