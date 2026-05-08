اکسیوس گزارش داد در شرایطی که واشینگتن در انتظار پاسخ تهران به پیش‌نویس توافق برای پایان دادن به جنگ است، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر قطر که برای دیدار با ونس به واشینگتن سفر کرده بود، بلافاصله پس از این دیدار، پایتخت آمریکا را ترک کرد.

به نوشته بیانیه وزارت خارجه قطر، ونس و آل ثانی در مورد تلاش‌های میانجی‌گرانه بین ایالات متحده و ایران گفت‌وگو کردند.

در این بیانیه آمده است: «نخست‌وزیر بر ضرورت واکنش مثبت همه طرفین به تلاش‌های میانجی‌گری جاری تأکید کرد، به گونه‌ای که راه را برای پرداختن به ریشه‌های بحران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو هموار کند و منجر به دستیابی به توافقی جامع شود که صلح پایدار را در منطقه محقق کند.»

اکسیوس نوشت گرچه که پاکستان از آغاز جنگ، میانجی رسمی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بوده است، قطری‌ها به کار خود در پشت صحنه ادامه داده‌اند. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی می‌گویند کاخ سفید قطر را به‌ویژه در مذاکرات با ایران مؤثر می‌داند.

اکسیوس به نقل از «دو منبع آگاه» نوشت قطری‌ها به عنوان یکی از حداقل سه کانال مخفی بین ایالات متحده و ایران فعالیت می‌کنند.

این منابع گفتند: «قطری‌ها از ارتباطات خود با ژنرال‌های ارشد سپاه پاسداران که در تصمیم‌گیری ایران در مذاکرات با ایالات متحده نقش دارند، استفاده می‌کنند.»

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جمعه به خبرنگاران گفت: «انتظار دارد ایران امروز پاسخ خود را ارسال کند.»

او گفت: «خواهیم دید که پاسخ آن‌ها چه چیزی را در بر می‌گیرد. امید این است که این چیزی باشد که بتواند ما را در یک فرآیند جدی مذاکره قرار دهد. امیدوارم این یک پیشنهاد جدی باشد. من واقعاً همینطور فکر می‌کنم.»