والورده اعلام کرد در جریان مشاجره با شوامنی، دچار «بریدگی کوچکی در پیشانی» شده که نیاز به مراجعه به بیمارستان داشته است.

این اتفاق سه روز پیش از دیدار حساس ال‌کلاسیکو رخ داد؛ مسابقه‌ای که در صورت عدم پیروزی رئال، بارسلونا قهرمان لالیگا خواهد شد.

والورده در بیانیه‌ای در اینستاگرام نوشت: «در هیچ لحظه‌ای هم‌تیمی‌ام مرا نزد و من هم او را نزدم. می‌دانم شاید باور درگیری فیزیکی برای مردم آسان‌تر باشد، اما چنین اتفاقی رخ نداد.»

او نوشت: «ناامیدی از شرایط تیم و فشاری که در پایان فصل تحمل می‌کنیم باعث شد با یکی از هم‌تیمی‌ها وارد مشاجره شوم. بابت این اتفاق متاسفم، چون رئال مادرید یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی من است.»

والورده همچنین تایید کرد که او و شوامنی روز چهارشنبه نیز مشاجره دیگری داشته‌اند و گفت: «در هر رختکن طبیعی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و معمولا در داخل تیم حل‌وفصل می‌شود، بدون آن‌که علنی شود.»

رسانه‌های اسپانیا گزارش دادند فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال مادرید، پنجشنبه شب جلسه اضطراری با مدیران باشگاه، آلوارو آربلوا، سرمربی تیم، و دنی کارواخال، کاپیتان رئال، برگزار کرده است.

رئال مادرید در فصل جاری نتایج ضعیفی گرفته و با چهار بازی باقی‌مانده، ۱۱ امتیاز از بارسلونا عقب است. این تیم همچنین در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف شد.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره اختلاف‌های دیگر در رختکن رئال مادرید نیز منتشر شده است. آلوارو کارراس، مدافع اسپانیایی تیم، نیز گزارش‌ها درباره درگیری با آنتونیو رودیگر را رد کرد و گفت رابطه خوبی با تمام بازیکنان دارد.

همزمان، برخی هواداران رئال مادرید نیز از کیلیان امباپه انتقاد کرده‌اند؛ زیرا او بخشی از دوران ریکاوری خود را همراه با دوست‌دخترش در ساردینیا گذرانده است.