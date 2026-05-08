خبرگزاری دولتی شینهوا جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد شمار کشتهشدگان این حادثه از ۲۶ نفر به ۳۷ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار حوالی ساعت ۴:۴۰ عصر روز دوشنبه به وقت محلی در شهر لیویانگ در استان هونان رخ داد. شهری که به عنوان «پایتخت مواد آتشبازی چین» شناخته میشود، زیرا حدود ۶۰ درصد تولید داخلی و نزدیک به ۷۰ درصد صادرات این محصولات در آن و از آن انجام میشود.
پایان عملیات جستوجو و آغاز تحقیقات
شینهوا گزارش داد عملیات جستوجو و امدادرسانی در محل حادثه به پایان رسیده و ۵۱ نفر همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند.
رسانههای دولتی چین همچنین اعلام کردند تحقیقات درباره علت انفجار آغاز شده و پلیس هشت نفر را به ظن نقش داشتن در این حادثه مرگبار برای بازجویی احضار کرده است.
بر اساس این گزارشها، روند تحقیق تحت نظارت عالیترین نهاد دادستانی چین انجام میشود.
توقف فعالیت کارخانههای مواد آتشبازی
مقامهای استان هونان دستور دادهاند تمامی کارخانههای تولید مواد آتشبازی در شهر لیویانگ تا زمان انجام بازرسیهای ایمنی، فعالیت خود را متوقف کنند.
این حادثه تنها چند ماه پس از انفجار دیگری در یک کارخانه مواد آتشبازی در هونان رخ داد.
آن انفجار در خرداد ماه ۱۴۰۴ جان ۹ نفر را گرفت.
مرگبارترین انفجار از سال ۲۰۱۹
وقوع آخرین حادثه با چنین ابعادی در چین به سال ۲۰۱۹ بازمیگردد. زمانی که انفجار در یک کارخانه مواد شیمیایی در استان جیانگسو در شرق چین، ۷۸ کشته بر جا گذاشت.
حوادث صنعتی مرگبار در چین طی سالهای اخیر بارها نگرانیهایی درباره استانداردهای ایمنی در کارخانهها و نظارت دولتی بر صنایع پرخطر ایجاد کرده است.