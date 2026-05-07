یک مقام جمهوری اسلامی: اسرائیل و آمریکا به یک پایگاه دریابانی میناب حمله کردند
فرماندار ویژه میناب اعلام کرد که بامداد جمعه اسرائیل و آمریکا به یکی از پایگاههای دریابانی شهرستان میناب حمله کردند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیای جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که با هدف قرار دادن نفتکش ایرانی و یک کشتی دیگر که وارد تنگه هرمز شده بود، آتشبس را نقض کرد.
او افزود که آمریکا همزمان مناطق غیرنظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار داد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار دادند و خسارات قابل توجهی به آنها وارد کردند.
مقامهای آمریکایی تاکنون در مورد وارد شدن خسارات به کشتهای نظامی ایالات متحده اظهارنظر نکردهاند.
گزارشهای دریافتی از شهروندان و رسانههای داخلی حاکی از ادامه شنیده شدن صداهای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران و برخی شهرهای جنوب ایران در بامداد جمعه است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، ساکنان شمالغرب تهران از شنیده شدن «حدود ده انفجار» بهصورت همزمان در بامداد جمعه خبر دادهاند. همزمان، خبرگزاری مهر گزارش داد که «فعالیت پدافند در غرب تهران ادامه دارد» و «دفاع هوایی ایران در حال مقابله با اهداف متخاصم در آسمان تهران است.»
در جنوب ایران نیز شهروندان از شنیده شدن انفجارهای شدید در بندرعباس و قشم خبر دادهاند. یکی از گزارشهای دریافتی از بندرعباس حاکی است که «دقیقا ساعت ۱۲ شب پنجشنبه دوباره صدای انفجار مهیب» در این شهر شنیده شده است.
خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در میناب خبر داد و اعلام کرد طی دقایق اخیر، صدای انفجارهای مجدد در بندرعباس و میناب به گوش رسیده است. برخی شهروندان در میناب کرگان نیز گفتهاند شدت انفجارها به حدی بوده که «در و پنجرهها لرزیده است.»
گزارشهای دیگری نیز از شنیده شدن چند انفجار در قشم منتشر شده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان و برخی رسانههای داخلی حاکی از شنیده شدن صداهای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در بخشهایی از تهران و مناطق اطراف آن در شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، از حدود ساعت ۲۳:۴۰ پنجشنبه، ساکنان مناطق غرب تهران از جمله چیتگر، شهران، میدان المپیک و حوالی میدان آزادی از شنیده شدن صداهای انفجار، تیراندازی و شلیک ممتد پدافند هوایی خبر دادند. برخی شهروندان در اسلامشهر نیز اعلام کردند که از حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب صدای انفجارهای پیدرپی شنیده شده و شدت برخی انفجارها باعث لرزش شیشهها شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد که ساعت ۲۳:۵۲ پنجشنبه شب، پس از شنیده شدن دو صدای مهیب، صدای شلیک ممتد پدافند برای چندین دقیقه در غرب تهران به گوش رسیده است. وبسایت جماران هم از «فعالیت شدید پدافند هوایی در غرب تهران» خبر داد.
همزمان، خبرگزاری مهر گزارش داد که پدافند هوایی موفق شده دو «هواگرد متخاصم» را بر فراز بندرعباس و قشم سرنگون کند.
راب ویتمن، نماینده جمهوریخواه و نایب رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت که پنتاگون هنوز رقم دقیقی برای هزینه جنگ ایران ارائه نکرده است.
به گزارش شبکه خبری سیبیاس، ویتمن به خبرنگاران گفت: «آنها هنوز روی این رقم کار میکنند و ما طیف وسیعی از مبالغ دلاری را شنیدهایم. بنابراین من در مورد اعلام هر مبلغی تردید دارم، اما ما به دنبال مبلغ دلاری و طبقهبندی خاص در مورد آنچه استفاده شده است، هستیم.»
هفته گذشته، مقامات آمریکایی آشنا با ارزیابیهای داخلی به سیبیاس گفتند که هزینه جنگ در آن زمان نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از تخمین ۲۵ میلیارد دلاری بود که در جلسه استماع کنگره ارائه شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از تماس تلفنی با اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که به اتحادیه اروپا تا ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) فرصت خواهد داد تا سهم خود را از توافق تجاری اجرا کند، در غیر این صورت تعرفههای آمریکا را به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد داد.
ترامپ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفتوگوی خود با فون در لاین را «بسیار خوب» توصیف کرد و افزود: «من با صبر منتظر بودهام تا اتحادیه اروپا بخش مربوط به خود در "توافق تجاری تاریخی" که در ترنبری، اسکاتلند به آن دست یافتیم را اجرا کند؛ بزرگترین توافق تجاری در تاریخ!»
او ادامه داد: «وعدهای داده شده بود که اتحادیه اروپا سهم خود از این توافق را اجرا خواهد کرد و طبق این توافق، تعرفههای خود را به صفر کاهش خواهد داد!»
ترامپ افزود: «من موافقت کردم که تا سالگرد ۲۵۰ سالگی کشورمان به او فرصت بدهم، در غیر این صورت تعرفههای آنها فورا به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد یافت.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت دو طرف همچنین درباره جمهوری اسلامی گفتوگو کردهاند و توافق داشتهاند که تهران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
ترامپ ۱۱ اردیبهشت تهدید کرده بود که تعرفههای خودروها و کامیونهای اروپایی را این هفته از ۱۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، زیرا به گفته او اتحادیه اروپا به مفاد توافقی که در ژوئیه گذشته در اسکاتلند امضا شده بود پایبند نبوده است.
دولت ترامپ سال گذشته تحت یک قانون تجارت مرتبط با امنیت ملی، تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات جهانی خودرو وضع کرد، اما در ماه اوت با اتحادیه اروپا به توافقی رسید که این عوارض را به نرخ خالص ۱۵ درصد کاهش میداد که شامل عوارض قبل از دوران ترامپ نیز بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تعرفهها بر کالاهای صنعتی آمریکا، از جمله خودروها را حذف کند و استانداردهای ایمنی و آلایندگی آمریکا را برای خودروها بپذیرد.
اگرچه قانونگذاران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای اجرای کاهش تعرفهها پیشرفتهایی داشتند، انتظار نمیرود این روند پیش از ماه ژوئن تکمیل شود، زیرا دولتهای اروپایی و پارلمان اروپا در حال مذاکره برای متن نهایی هستند.
کلی آن شاو، مشاور ارشد تجاری ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری او که اکنون شریک موسسه حقوقی «آکین گامپ استراوس هاور و فلداست»، گفت که با توجه به کندی اجرای توافق تجاری امضا شده در تابستان گذشته در اسکاتلند، او ماهها انتظار چنین تنشی با اتحادیه اروپا را داشته است.
تنشها میان آمریکا و اتحادیه اروپا این هفته پس از آن افزایش یافت که ترامپ تهدید کرد تعداد نیروهای آمریکایی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا را کاهش خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا پس از آنکه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی «تحقیر» شده است، بهشدت واکنش نشان داد.