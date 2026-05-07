رویترز: تلاشهای تهران و واشینگتن با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام میشود
با آنکه واشینگتن و تهران تلاش برای یک توافق جامع را به گفتوگو درباره یک پیمان موقت متمرکز بر پایان جنگ، حل بحران تنگه هرمز و گشودن یک بازه ۳۰ روزه برای حصول توافقی گستردهتر محدود کردهاند، منابع آگاه به رویترز گفتند که حتی بر سر همین طرح محدود نیز شکافهایی جدی باقی مانده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، به نقل از منابع آگاه نزدیک به دولتهای هر دو کشور نوشت که تلاشهای جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام میشود و چارچوب پیشنهادی قرار است در سه مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه ۳۰ روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گستردهتر پیش برود.
به گفته منابع، حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکافهایی باقی مانده است. این رسانه نوشته است که هر توافق گستردهتری باید به اختلافهای طولانیمدت و حلنشدهای مانند برنامه هستهای جمهوری اسلامی بپردازد.
