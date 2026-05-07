کاهش تقاضا برای خرید بلیت جام جهانی در آمریکا؛ قیمتها نزولی شد
نشریه اتلتیک گزارش داده که قیمت بلیت برخی بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ در بازار فروش مجدد کاهش یافته و نشانههایی از افت تقاضا، بهویژه برای بازیهای مرحله گروهی، دیده میشود.
بر اساس این گزارش، فروش بلیت دیدار افتتاحیه تیم ملی آمریکا برابر پاراگوئه در لسآنجلس کمتر از انتظار بوده است. تا اواخر فروردین حدود ۴۰ هزار بلیت برای این مسابقه فروخته شده است؛ رقمی که از برخی بازیهای دیگر جام جهانی پایینتر است.
اتلتیک نوشته قیمت بالای بلیتها یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضا است. بلیتهای برخی مسابقات با قیمت چند هزار دلار عرضه شدهاند و بسیاری از هواداران در شبکههای اجتماعی از هزینه بالای حضور در مسابقات انتقاد کردهاند. دادههای سایتهای فروش مجدد نیز نشان میدهد برخی فروشندگان مجبور شدهاند بلیتها را پایینتر از قیمت اولیه عرضه کنند.
با وجود کاهش تقاضا برای برخی بازیها، مسابقات بزرگتر و دیدار فینال همچنان با استقبال بالا روبهرو هستند. فیفا تاکنون از سیاست قیمتگذاری خود دفاع کرده و جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفته قیمتها متناسب با شرایط بازار آمریکا تعیین شده است.
پس از آپدیت جدید اینستاگرام و پاکسازی گسترده حسابهای جعلی و غیرفعال از سوی این شبکه اجتماعی، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی، دو نفر از پرطرفدارترین چهرههای اینستاگرام، میلیونها دنبالکننده خود را از دست دادند.
کریستیانو رونالدو، پرطرفدارترین فرد اینستاگرام، بیشترین کاهش را تجربه کرده و حدود ۱۸ میلیون دنبالکننده از دست داده است. این ستاره پرتغالی اکنون ۶۶۶ میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارد. رونالدو در صفحه اینستاگرام خود تصاویری از زندگی شخصی، فعالیتهای ورزشی و همکاریهای تبلیغاتی منتشر میکند و از طریق قراردادهای تجاری و تبلیغاتی درآمد بالایی به دست میآورد.
دواین «راک» جانسون، کشتیگیر و بازیگر هالیوود و لیونل مسی هر کدام حدود پنج میلیون دنبالکننده از دست دادهاند. نیمار نیز با کاهش چهار میلیون دنبالکننده مواجه شده است.
اینستاگرام بهطور دورهای برای مقابله با رباتها و حسابهای اسپم اقدام به پاکسازی پلتفرم خود میکند، اما گزارشها حاکی است که دور تازه این پاکسازیها بسیار گستردهتر از دفعات پیش بوده و باعث کاهش چشمگیر دنبالکنندگان برخی از مشهورترین افراد جهان شده است.
اینستاگرام تاکنون واکنشی رسمی به این پاکسازی گسترده نشان نداده است. گزارشها حاکی است که چهرههایی مانند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاپ فرانسیس، جاستین بیبر و کایلی جنر نیز با کاهش دنبالکننده روبهرو شدهاند.
سیانان پیشتر گزارش داده بود که رونالدو برای هر پست تبلیغاتی در اینستاگرام حدود ۲.۵۷ میلیون پوند درآمد دارد؛ رقمی که از هر چهره مشهور دیگری بیشتر است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که ۲۴ خرداد یک رویداد ویژه از مسابقات سازمان یوافسی در محوطه «الیپس» مقابل کاخ سفید برگزار خواهد شد. به گفته برگزارکنندگان، تماشای این رقابتها برای عموم رایگان است و هزاران نفر امکان حضور در آن را خواهند داشت.
بر اساس اعلام رسمی برگزارکنندگان، این مسابقات از ساعت ۸ صبح بهوقت محلی آغاز میشود و شامل هفت مبارزه حرفهای در رشته هنرهای رزمی ترکیبی خواهد بود. این نخستین بار در تاریخ آمریکا است که یک رویداد ورزشی حرفهای در سطح جهانی در محوطه کاخ سفید برگزار میشود.
دونالد ترامپ درباره این رویداد گفت هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد «جشن ملی برای ورزش و مردم آمریکا» است. او همچنین تاکید کرد این برنامه با همکاری سازمان یوافسی و نهادهای امنیتی و خدماتی واشینگتن برگزار میشود تا امنیت شرکتکنندگان و تماشاگران تامین شود.
طبق فهرست اولیه منتشرشده از سوی برگزارکنندگان، چهرههایی مانند ایلیا توپوریا، جاستین گیچی، الکس پریرا و سیریل گان در این رویداد حضور خواهند داشت. هنوز مشخص نیست این مبارزان در دیدارهای اصلی شرکت میکنند یا مهمان ویژه خواهند بود.
محوطه «الیپس» در جنوب کاخ سفید و مرکز واشینگتن قرار دارد و معمولا برای تجمعهای سیاسی، جشنهای ملی و مراسمهای رسمی استفاده میشود. این محل تاکنون میزبان مسابقات حرفهای ورزشی نبوده است و به همین دلیل برگزاری یک رویداد رزمی در این مکان اقدامی کمسابقه تلقی میشود.
سازمان یوافسی هنوز جزئیات کامل کارت مبارزات، نحوه ورود تماشاگران و تدابیر امنیتی این رویداد را منتشر نکرده است، اما انتظار میرود در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره برنامه رسمی مسابقات اعلام شود.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی اظهارات مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، درباره گرفتن تضمین از فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی را نگرانکننده توصیف کرد.
این روزنامه با اشاره به سفر تاج به کانادا و اخراج او از این کشور نوشت اتکا به تضمینهای جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خوشخیالی است و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا را ندارد.
نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تاکید کرد فدراسیون باید بهجای اعتماد به وعدههای فیفا، بر مدیریت حاشیهها در آمریکا تمرکز کند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، در گفتوگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ۱۵ اردیبهشت در حاشیه تجمعات شبانه هواداران حکومت در تهران انجام شد، گفت: «جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، باید تضمین بدهد که مشابه اتفاقی که برای من در فرودگاه ونکوور کانادا افتاد، برای تیم ملی رخ ندهد. اینفانتینو باید تضمین جدی به ما بدهد؛ حق توهین به سپاه پاسداران را ندارند. باید به ما ضمانت داده شود که ماجرایی مثل کانادا پیش نیاید. اگر توهین کنند، تیم ممکن است برگردد.»
روزنامه گاردین در تحلیل بازی بایرنمونیخ و پاریسنژرمن نوشت که خویچا کواراتسخلیا با نبوغ و تواناییهای بیپایان خود، دفاع بایرن را از هم پاشید و زنگ خطر را برای آرسنال به صدا درآورد.
به نوشته گاردین، بازیهای بزرگ همیشه تکرار نمیشوند؛ درست مثل اولین بوسه یا خواندن یک رمان.
تقابل رفت این دو تیم نیز رویایی فرازمینی بود که شاید دیگر تکرار نشود. در بازی برگشت، بایرنمونیخ در آلیانتسآرنا هرگز نتوانست ضربهای کاری به پاریسنژرمن وارد کند.
از دقیقه سوم، زمانی که عثمان دمبله دروازه بایرن را باز کرد، تا لحظهای که هری کین گل تساوی را به ثمر رساند، بایرن شبیه تیمی بود که تلاش میکرد پیش برود، اما نیرویی مدام آن را عقب نگه میداشت.
خط حمله زهردار پاریس
لوئیس انریکه حالا از فرهنگ مربیگری و توسعه فوتبال در فرانسه بهره میبرد. تیم او ترکیبی از پرس شدید و مالکیت توپ صبورانه است، اما تفاوت اصلی در کیفیت خیرهکننده مهاجمان این تیم دیده میشود.
بازیکنانی مانند بوکایو ساکا بسیار باکیفیت هستند، اما نبوغ کواراتسخلیا، سرعت دمبله و دریبلهای دزیره دوئه سطح بازی را تغییر میدهد.
این مهاجمان مانند «تیغهای جراحی» با دقت انتخاب شدهاند تا بیوقفه پرس کنند و حملات برقآسا انجام دهند.
سمت راست خط دفاعی بایرنمونیخ قربانی همین نبوغ شد. تنها دو دقیقه و ۲۰ ثانیه طول کشید تا کواراتسخلیا با پاس فابیان روئیز، دفاع حریف را بشکافد و با ارسالی دقیق، زمینهساز گل دمبله شود.
کنراد لایمر که در پست غیرتخصصی مدافع راست بازی میکرد، برابر کواراتسخلیا کاملا ناتوان به نظر میرسید.
کابوس لایمر و چالش آرسنال
گاردین در ادامه نوشت لایمر احتمالا پس از ترک آلیانتسآرنا، مدام پشت سر خود را نگاه میکرد تا مطمئن شود کواراتسخلیا همچنان تعقیبش نمیکند.
حالا پرسش اصلی این است که آرسنال چگونه با این تیم روبهرو خواهد شد. ونسان کمپانی پیش از بازی گفته بود با دفاع کردن نمیتوان پاریسنژرمن را شکست داد، اما گاردین معتقد است این موضوع برای بایرن صادق بود، نه آرسنال.
آرسنال یکی از بهترین تیمهای دفاعی اروپا است و باید با تمرکز بالا و کمی شانس، نمایشی تدافعی برابر پاریسنژرمن ارائه دهد.
گاردین، پاریسنژرمن را بهترین تیم حال حاضر اروپا توصیف کرد، اما نوشت تقابل با خط دفاعی آرسنال میتواند عیار واقعی این تیم را مشخص کند.
فیفا دستورالعمل رسمی اعلام فهرست بازیکنان را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، مربیان ۴۸ تیم حاضر باید تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ فهرست نهایی خود را مشخص کنند.
این فرایند در دو مرحله انجام میشود. ابتدا فدراسیونها باید فهرستی مقدماتی شامل ۳۵ تا ۵۵ بازیکن، با حضور حداقل ۴ دروازهبان، به فیفا ارائه دهند. این فهرست برای هماهنگیهای داخلی فیفا استفاده میشود.
در مرحله دوم، تیمها موظفاند فهرست نهایی خود را با حضور حداقل ۲۳ و حداکثر ۲۶ بازیکن، شامل حداقل ۳ دروازهبان، تا ۱۲ خرداد ارسال کنند.
طبق قوانین، جایگزینی بازیکنان مصدوم در فهرست نهایی تنها از میان نفرات حاضر در فهرست مقدماتی امکانپذیر خواهد بود.