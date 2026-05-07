پزشکیان از دیدار خود با مجتبی خامنهای در «فضایی صمیمی» خبر داد
هرچند از زمان انتصاب مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده، مسعود پزشکیان از دیدار اخیر خود با او خبر داد.
پزشکیان گفت این نشست در «فضایی صمیمی» برگزار شده و حدود ۲.۵ ساعت به طول انجامیده است.
رییس دولت جمهوری اسلامی افزود آنچه در این دیدار بیش از هر چیز برای او برجسته بوده، «نوع نگاه، شیوه برخورد متواضعانه و صمیمیت» مجتبی خامنهای بوده و این رویکرد، گفتوگو را به فضایی مبتنی بر «اعتماد، آرامش و همدلی» تبدیل کرده است.
حسین حیدری، ۵۰ ساله، ۱۸ دی ماه در حالی بر اثر اصابت گلوله جنگی به پشت سر و پهلو در منطقه هفتحوض تهران کشته شد که دو روز به تولدش مانده بود. خانواده پیکر او را بعد از جستوجوی فراوان در میان اجسادی پیدا کردند که در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر، در پتو پیچیده شده بودند.
حیدری پیش از شرکت در اعتراضهای ۱۸ دی ماه در پیامی نوشته بود: «جای همهتون کف خیابونه؛ هر شب تا رسیدن به آزادی، یه لحظه هم نمینشینیم.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در شب ۱۸ دی ماه، پس از مجروح شدن حسین، مردم او را به بیمارستان منتقل کردند.
زمانی که خانواده با تلفن همراه او تماس گرفت، فردی پاسخ داد و اعلام کرد که او به بیمارستان منتقل شده است. خانواده ابتدا به بیمارستان انصاری مراجعه کرد اما اثری از او پیدا نشد. در نهایت، پیکر او را در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر، در حالی که در پتویی آبی پیچیده شده بود، پیدا کردند.
حیدری از هواداران تیم استقلال و علاقهمند به رنگ آبی بود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال سهشنبه ۲۳ دی اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، هزاران شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
مهدی حسینیزدی، رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، در مصاحبه با ایلنا، از کمبود و گرانی کود در کشور خبر داد و اعلام کرد جنگ اخیر، بحران تنگه هرمز، دشواری واردات از چین و هند، و عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش از عوامل اصلی افزایش قیمت کود بودهاند.
او گفت: «از طرفی، قیمت دلار و یورو ظرف یک سال اخیر ۲.۵ برابر شده و همین عامل گرانی ۲۰۰ درصدی قیمت کود در کشور است.»
به گفته حسینیزدی، واردات کود در سه ماه اخیر متوقف شده و واردکنندگان حتی نتوانستهاند محمولههای خریداریشده قبلی را وارد کشور کنند.
او افزود ثبت سفارش جدید نیز انجام نمیشود و این وضعیت، تامین کود برای فصل زراعت را با بحران روبهرو کرده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر دادند همزمان با تشدید سرکوبها در ایران، وضعیت اقتصادی نیز بحرانیتر شده و روند اخراج کارکنان افزایش یافته است.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای مردم آمده است.
- «در کشور وضعیت امنیتی هست. در نورآباد ممسنی هر کسی رو در اعتراضات گرفتن، دارن یکی یکی بهش حکم اعدام میدن. همه چی ۱۰۰ برابر شده. بنزین اصلا گیر نمیآد. باید دو ساعت بگردی تا یک پمپ بنزین داشته باشه. اون هم بنزین آزاد نداره، باید کارت داشته باشی تا ۳۰ لیتر بهت بدن. برق همین الان روزی دو ساعت قطع میشه، در حالی که هنوز گرما نیومده.»
- «از تهران پیام میدم. میخواستم بگم هتل اسپيناس بيشتر پرسنلش رو تعديل كرده و اكثر كسانی كه موندن، آشنا و فاميلهاشون هستن. بعد از كلی بيگاری كشيدن از پرسنل با حقوق حداقلی، در اين شرايط سخت و گرانی ما رو بيرون كرد.»
- «مهندس کامپیوتر هستم رشته نرمافزار. قبل از اینکه اینترنت رو قطع کنند، شغل خوبی داشتم. ولی از وقتی اینترنت رو قطع کردند، کارم رو از دست دادم.»
پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد پس از حملات به فولاد مبارکه در جنگ اخیر، از بیش از ۲۷ هزار نیروی این مجموعه، تنها حدود دو هزار نفر، عمدتا در بخشهای اداری و مدیریتی، به محل کار بازگشتهاند و فعالیت بخش تولید همچنان متوقف است.
رویداد۲۴ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت نوشت: «دشمن میدانست چرا بهجای ذوبآهن زیانده، باید سراغ فولاد مبارکه برود؛ شرکتی سودده، استراتژیک و حیاتی که ضربه خوردنش فقط یک بحران صنعتی نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.»
این رسانه افزود: «در روزهای ابتدایی پس از حملات، به نیروها اطمینان داده شده بود که حقوقها بدون مشکل پرداخت میشود. اما خیلی زود ورق برگشت. مدیران مجموعه بهدلیل فشار مالی، سراغ دولت و تامین اجتماعی رفتند تا بخشی از بار هزینهها را از طریق بیمه بیکاری جبران کنند.»
در ادامه با استناد به برآوردهای غیررسمی آمده است فولاد مبارکه برای بازگشت به شرایط پیش از جنگ، دستکم به چهار سال زمان نیاز دارد. دورهای که طی آن این شرکت علاوه بر تامین هزینههای بازسازی، باید توان حفظ این حجم از نیروی انسانی را نیز داشته باشد.
ارتش اسرائیل هفتم فروردین دو کارخانه بزرگ فولاد ایران، فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز، را هدف قرار داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۱۴ فروردین اعلام کرد ۷۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد در ایران نابود شده است.
کاهش حقوق مقدمهای برای اخراج؟
رویداد۲۴ در ادامه گزارش داد شماری از نیروهای خط تولید فولاد مبارکه اکنون در اصفهان به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی مشغول شدهاند و برخی از نیروهای فنی این مجموعه نیز به کارخانههای فولاد یزد و خراسان مهاجرت کردهاند.
بر اساس این گزارش، حقوق نیروهای باقیمانده فولاد مبارکه به حداقل دستمزد اداره کار کاهش یافته است. موضوعی که برای برخی نیروهای متخصص با درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان (پیش از جنگ)، به معنای افت شدید سطح معیشت و تغییر ناگهانی سبک زندگی بوده است.
رویداد۲۴ نوشت: «برخی کارکنان نگرانند که این کاهش حقوق مقدمهای برای تعدیل گستردهتر باشد. چرا که وقتی مبنای حقوق به حداقل اداره کار تقلیل پیدا کند، در صورت اخراج یا بیکاری در ماههای آینده، مبنای پرداخت بیمه بیکاری هم دیگر همان حقوقهای بالا نخواهد بود، بلکه بر اساس حداقل دستمزد محاسبه میشود.»
در سوی دیگر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرد.
او گفت: «شرکت فولاد مبارکه نه تنها هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده، بلکه تمام حقوق و رفاهیات بیش از ۳۰ هزار پرسنل خود را بهصورت کامل پرداخت کرده است.»
روابط عمومی فولاد مبارکه نیز بدون تایید یا تکذیب گزارشهای منتشرشده، تنها اذعان کرد: «شرایط جنگ مسلما همه چیز را تغییر میدهد.»
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از اخراج گسترده نیروها، تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی و کمبود دارو در کشور خبر دادند و تاکید کردند تداوم قطع اینترنت به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی انجامیده است.
کارخانهها و بحران کمبود نیروی متخصص
رویداد۲۴ در ادامه نسبت به پیامدهای بیکاری کارگران صنعتی و تغییر شغل آنان هشدار داد و نوشت در سالهای گذشته، بخش بزرگی از نیروهای متخصص صنعتی از ایران مهاجرت کردهاند و جذب نیروی ماهر دشوارتر شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارگران جداشده از کارخانه به مشاغل خدماتی و آزاد روی میآورند که با وجود امنیت شغلی کمتر، آزادی بیشتری برایشان فراهم میکند.
رویداد۲۴ افزود: «بازگرداندن کارگر صنعتی به کارخانه پس از یک دوره طولانی بیکاری یا کار خدماتی، ساده نیست. کارخانههای بزرگ اگر امروز به فکر حفظ نیروهایشان نباشند، فردا ممکن است دیگر نیرویی برای بازگشت وجود نداشته باشد.»
در حالی که سطح تنش میان تهران و واشینگتن همچنان بالاست و احتمال تشدید درگیریها بر فضای سیاسی کشور سایه افکنده است، اقتصاد ایران نیز با آیندهای نامشخص روبهرو شده و چشمانداز روشنی از بهبود شرایط دیده نمیشود.