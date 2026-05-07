پس از قطع اینترنت و به تعطیلی کشیده شدن کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی ، اکنون نوبت به مشاغلی همچون کشاورزی و صیادی رسیده است که با چالش و بحران روبه‌رو شوند.

جهش قیمت کود و تجهیزات؛ فشار مضاعف بر کشاورزان

با افزایش قیمت کود و ابزارآلات کشاورزی، کشاورزان در مناطق مختلف ایران با موج تازه‌ای از فشار اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال، قیمت کود پتاسیم برای هر گونی ۵۰ کیلویی در سال گذشته را حدود ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت این رقم در سال جاری به حدود هفت میلیون تومان رسیده است.

کشاورزان برای هر هکتار شالی‌کاری، به‌طور میانگین به حدود شش گونی کود نیاز دارند.

به گفته این کشاورز، قیمت کود اوره نیز هم‌زمان چند برابر شده است.

مهدی حسین‌یزدی، رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا یکی از دلایل افزایش قیمت کود، به ویژه از نوع اوره را «آسیب رسیدن به برخی از پتروشیمی‌ها در جنگ» و «بسته شدن تنگه هرمز» دانست.

او همچنین «افزایش هزینه واردات کود به‌دلیل جنگ»، «کمبود کود در جهان و دشواری تامین آن از چین و هند»، «عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش» را نیز از جمله عوامل گرانی خواند.

پیش‌تر نیز یک کشاورز به ایران‌اینترنشنال گفته بود بهای نوار تیپ از ۴۰۰ هزار به سه میلیون و کود از ۸۰۰ هزار به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

نوار تیپ، لوله‌ای پلیمری، مسطح و با دیواره نازک است که برای آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شود و با ایجاد قطرات ریز آب در کنار ریشه، باعث کاهش مصرف و افزایش عملکرد در کشت‌های ردیفی می‌شود.

گرانی ابزار کار و رکود مشاغل

موج گرانی و نبود ابزارآلات در دوران پسا‌جنگ و در خلال آتش‌بس شکننده، ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و تمامی مشاغل با خطر ورشکستگی یا بیکاری و تعدیل روبه‌رو هستند.

یک صیاد اهل قشم در پیامی گفت چند ماه است که بیکار شده و افت قیمت ماهی صادراتی، مشکلات اقتصادی او و هم‌صنفانش را افزایش داده است.

مخاطب دیگری از شهر سربندر از توابع «بندر امام» به بیکاری کارگران بندر و دشوار شدن گذران زندگی اشاره کرد.

او در این پیام گفت: «هر‌چه کار می‌کنم، تمامی درآمدم برای اجاره خانه، رفت‌وآمد و مقداری خوراکی در یخچال صرف می‌شود.»

پیش‌تر نیز برخی شهروندان با اشاره به از دست رفتن شغل و درآمد خود، به فروش لوازم خانه، تجهیزات کار و وسایل شخصی‌شان برای تامین غذا و مایحتاج اولیه اشاره کرده بودند.

یکی دیگر از شهروندان گفت: «حدود سه ماه است که بیکار شده‌ام. کارم در لاله‌زار بود و با انگیزه زیاد در حال یادگیری بودم، اما توان مالی به شدت پایین آمده و تحمل زندگی روزمره سخت شده است.»

گلفروشی از اراک در پیامی نوشت که ابزار کار گلفروش‌ها مثل کاغذ، چسب، روبان، باکس، اسفنج و موارد دیگر به شدت گران شده، تا آنجا که قیمت‌ها طی دو ماه اخیر، چهار برابر شده است.

از شهر کاشان نیز روایت شهروندان حاکی از تعطیلی کارخانه‌های فرش و تعدیل نیروهاست.

پیش‌تر هم کاسبان دیگری از مناطق مختلف تهران همچون خیابان ولیعصر، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از تعطیلی مشاغل مختلف خبر داده بودند .

گرانی‌ها و فشار اقتصادی تنها مربوط به ابزار کار نیست و تمامی ابعاد زندگی شهروندان را در بر گرفته است.

بر اساس گزارش مخاطبان، هزینه ثبت‌نام آزمون سازمان نظام مهندسی طی چهار ماه گذشته در سراسر کشور از ۳۹۰ هزار تومان به ۶۹۰ هزار تومان رسیده و حدود دو برابر رشد داشته است.

شهروند دیگری از افزایش قیمت کتاب خبر داد و نوشت: «برای درک این مساله که تورم تا چه اندازه بر همه چیز تاثیر دارد، کافی است قیمت یک جلد کتاب زبان را در آموزشگاه در فاصله میان ۱۲ تا ۱۶ اردیبهشت‌ در نظر بگیرید که از ۶۵۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.»