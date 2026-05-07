این روزنامه با اشاره به سفر تاج به کانادا و اخراج او از این کشور نوشت اتکا به تضمین‌های جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خوش‌خیالی است و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا را ندارد.

نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تاکید کرد فدراسیون باید به‌جای اعتماد به وعده‌های فیفا، بر مدیریت حاشیه‌ها در آمریکا تمرکز کند.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ۱۵ اردیبهشت در حاشیه تجمعات شبانه هواداران حکومت در تهران انجام شد، گفت: «جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، باید تضمین بدهد که مشابه اتفاقی که برای من در فرودگاه ونکوور کانادا افتاد، برای تیم ملی رخ ندهد. اینفانتینو باید تضمین جدی به ما بدهد؛ حق توهین به سپاه پاسداران را ندارند. باید به ما ضمانت داده شود که ماجرایی مثل کانادا پیش نیاید. اگر توهین کنند، تیم ممکن است برگردد.»