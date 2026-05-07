وب‌سایت رویداد۲۴ گزارش داد پس از حملات آمریکا و اسرائیل به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، از بیش از ۲۷ هزار نیروی شاغل در این مجموعه، تنها حدود دو هزار نفر که عمدتا در بخش‌های اداری و مدیریتی فعالیت می‌کنند، به محل کار بازگشته‌اند و بخش تولید همچنان متوقف است.

بر اساس این گزارش، بخشی از کارگران و نیروهای سابق فولاد مبارکه پس از توقف فعالیت خطوط تولید، به مشاغلی مانند رانندگی در اسنپ و تپسی روی آورده‌اند.

رویداد۲۴ همچنین به نقل از برخی کارکنان سابق این مجموعه نوشت تعدادی از نیروهای فنی به دلیل کاهش حقوق یا نامشخص بودن روند بازسازی کارخانه، به واحدهای فولادی در استان‌های یزد و خراسان مهاجرت کرده‌اند.

در مقابل، علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرد فولاد مبارکه هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده و حقوق بیش از ۳۰ هزار پرسنل این مجموعه به‌طور کامل پرداخت شده است.

با این حال، رویداد۲۴ به نقل از برخی کارکنان سابق گزارش داد حقوق شماری از نیروها به حداقل دستمزد اداره کار کاهش یافته است.

فولاد مبارکه یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های صنعتی ایران به شمار می‌رود و توقف یا کاهش تولید در این مجموعه می‌تواند بر بازار فولاد و اشتغال در استان اصفهان تاثیر گسترده‌ای بگذارد.