شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از دشوارتر شدن شرایط زندگی، بحران در پناهگاه‌های حمایت از حیوانات، تورم شدید و اختلال در پژوهش‌های دانشگاهی به‌دلیل قطعی اینترنت خبر دادند.

گزیده‌ای از پیام‌های مردمی در ادامه آمده است:

- «حیوانات هم در ایران زندگی سختی دارن. پناهگاه‌های سگ‌ها و گربه‌ها با کمک‌های مردمی اداره می‌شن. قیمت اسکلت و غذای خشک به‌شدت گرون شده. از وقتی اینترنت قطع شده، کمکی به پناهگاه‌ها نشده. وضعیتشون خیلی‌هاشون اسفناکه.»

- «قطعات یدکی خودرو به‌راحتی پیدا نمی‌شه. اگر پیدا بشه، قیمتش خیلی زیاده. چهار حلقه لاستیک پراید ۱۶ میلیون شده. مردم تحت فشارن.»

- «من پژوهشگر حوزه بیولوژی در دانشگاه شیراز هستم. متاسفانه تمام فعالیت‌های پژوهشی ما به‌خاطر نبود اینترنت آزاد کاملا تعطیل شده.»