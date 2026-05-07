گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران حکومت از نصب سنگ بر مزار جاویدنام محسن رشیدی خانیآبادی در مراسم چهلم او جلوگیری کردهاند.
محسن ۴۲ ساله شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات منطقه بهارستان شهر اصفهان کشته شد. بهگفته بستگان این جاویدنام، اگرچه سنگ قبر او برای نصب در باغ رضوان آماده بود، اما ماموران به بهانه درج بیت شعری مشابه آنچه بر مزار پدرش نوشته شده بود، جلوگیری کردند.
نوشتن عبارتی با عنوان «تا ابد در من و سرزمینم» بر بالای این سنگ، از دیگر دلایل مخالفت با نصب آن بود.
پیکر محسن اکنون در قبری دوطبقه به همراه مادربزرگش به خاک سپرده شده است.
روی این سنگ مزار پیشتر عبارت «مگر کانون مهرماه میشود خاموش بماند»، نوشته شده بود اما اکنون با وجود مخالفت اعضای خانواده، ماموران امنیتی اجازه ندادند بار دیگر این عبارت را بر سنگ مزار دو نفره آنان حک کنند.
با گذشت حدود چهار ماه از کشته شدن محسن، همچنان سنگی بر مزار او نصب نشده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که قیمت نفت در حال کاهش است، زیرا امیدها برای نزدیک شدن به توافقی میان تهران و واشینگتن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت پنجشنبه به زیر ۹۸ دلار سقوط کرد، در حالی که اوایل همین هفته و با وجود امید به اینکه ایالات متحده و ایران ممکن است بهزودی جنگ خود را پایان دهند، به بیش از ۱۱۵ دلار رسیده بود.
در بورس والاستریت نیز، شاخص اِساندپی ۵۰۰ با ۰.۱ درصد افزایش به رکورد تاریخی جدیدی که روز قبل ثبت شده بود رسید.
شاخص داوجونز ۵۹ واحد رشد کرد و شاخص نزدک نیز ۰.۲ درصد افزایش یافت.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور پنجشنبه با محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان تلفنی گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه «طرفین در این رایزنی، ضمن مرور آخرین تحولات و روندهای جاری در منطقه، بر اهمیت استمرار مسیر گفتوگو و دیپلماسی و نیز گسترش همکاریهای سازنده میان کشورهای منطقه در راستای صیانت از ثبات و جلوگیری از شکلگیری و تشدید تنشها تاکید کردند.»
کمی قبل از آن، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفت که اسلامآباد همچنان نسبت به توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن «خوشبین» است.
او گفت: «امیدواریم طرفها به یک راهحل مسالمتآمیز و پایدار دست یابند و نه فقط برای منطقه ما، بلکه در سطح بینالمللی نیز صلح به ارمغان بیاورند.»