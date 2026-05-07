گزارش‌های دریافتی از شهروندان و برخی رسانه‌های داخلی حاکی از شنیده شدن صداهای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در بخش‌هایی از تهران و مناطق اطراف آن در شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از حدود ساعت ۲۳:۴۰ پنجشنبه، ساکنان مناطق غرب تهران از جمله چیتگر، شهران، میدان المپیک و حوالی میدان آزادی از شنیده شدن صداهای انفجار، تیراندازی و شلیک ممتد پدافند هوایی خبر دادند. برخی شهروندان در اسلامشهر نیز اعلام کردند که از حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب صدای انفجارهای پی‌درپی شنیده شده و شدت برخی انفجارها باعث لرزش شیشه‌ها شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد که ساعت ۲۳:۵۲ پنجشنبه شب، پس از شنیده شدن دو صدای مهیب، صدای شلیک ممتد پدافند برای چندین دقیقه در غرب تهران به گوش رسیده است. وب‌سایت جماران هم از «فعالیت شدید پدافند هوایی در غرب تهران» خبر داد.

هم‌زمان، خبرگزاری مهر گزارش داد که پدافند هوایی موفق شده دو «هواگرد متخاصم» را بر فراز بندرعباس و قشم سرنگون کند.