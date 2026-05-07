مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست خبری مشترک نمایندگان آمریکا و کشورهای عربی در سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه مشترک درباره تنگه هرمز گفت: «آنچه امروز در معرض خطر قرار دارد، کمتر از پایه‌های اصلی ثبات و تجارت جهانی نیست.»

او افزود: «کسانی که این اصل را نقض می‌کنند یا می‌کوشند آن را کنار بگذارند، در حال ایجاد یک سابقه بسیار خطرناک هستند و زمینه نابودی تجارت جهانی را فراهم می‌کنند.»

نماینده ایالات متحده درباره قطعنامه پیشنهادی این کشورها تاکید کرد: «این قطعنامه از ایران می‌خواهد چند اقدام ساده و روشن انجام دهد: حملات به کشتی‌های تجاری را متوقف کند؛ مین‌گذاری را پایان داده و مین‌های خود را از این آبراه بین‌المللی جمع‌آوری کند؛ دریافت عوارض غیرقانونی در تنگه هرمز را متوقف سازد؛ و اجازه دهد سازمان ملل کمک‌های بشردوستانه و نجات‌بخش را از طریق این گذرگاه بین‌المللی منتقل کند.»

او به قوانین یکجانبه‌ای که اخیرا جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز وضع کرده، اشاره کرد و افزود: «این موضوع فقط این منطقه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه کل جهان را متاثر می‌کند. مجازات جمعی کل جهان برای حل‌وفصل یک اختلاف، غیرقابل قبول، غیراخلاقی و بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. بنابراین، درخواست ما باید بسیار ساده باشد: مین‌ها باید از آبراه بین‌المللی [تنگه هرمز] جمع‌آوری شوند و هیچ کشوری حق دریافت عوارض غیرقانونی را ندارد.»

نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفت: «اکنون زمان انتخاب است؛ و این پرسش مطرح می‌شود که آیا کشورهای عضو شورای امنیت در حال انتخاب ایستادن در کنار یک رژیم هستند که مردم خود را سرکوب می‌کند، همسایگانش را تحت فشار قرار می‌دهد و اقتصاد جهانی را خفه می‌کند؟ یا اینکه در کنار شهرهای منامه، کویت‌، دبی، ریاض و دوحه می‌ایستند؛ در کنار مردمی که نه‌تنها برای آینده بهتر خود، بلکه برای آینده منطقه و جهان تلاش می‌کنند؟»

او تاکید کرد: «ما در کنار آزادی ناوبری، در کنار حقوق بین‌الملل و در کنار شرکای خود ایستاده‌ایم و در این مسیر پیش می‌رویم.»