خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد به دستور قوه قضاییه، مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه توضیح درباره اجرای طرح «اینترنت پرو» به سازمان بازرسی احضار شده است.

بر اساس این گزارش، او درباره روند اجرای طرح و میزان انطباق آن با چارچوب‌های قانونی توضیح داده است.

فارس همچنین نوشت در جریان اجرای طرح اینترنت پرو، دو تخلف از سوی اپراتورها باعث شد این طرح «از مسیر خود منحرف شده و به ضد خودش تبدیل شود.»

به نوشته این خبرگزاری، تخلف نخست افزایش قیمت اینترنت تا هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان و تخلف دوم، ارائه «اینترنت اضطراری» به افرادی خارج از گروه‌های ضروری بوده است.