جزییات کشته شدن فرمانده نیروی رضوان حزبالله
ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزبالله لبنان، در حملات شامگاه چهارشنبه به منطقه ضاحیه بیروت کشته شده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزبالله لبنان، در حملات شامگاه چهارشنبه به منطقه ضاحیه بیروت کشته شده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد دستکم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بخش قابلتوجهی از این زندانیان پس از تحمل شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از دشوارتر شدن شرایط زندگی، بحران در پناهگاههای حمایت از حیوانات، تورم شدید و اختلال در پژوهشهای دانشگاهی بهدلیل قطعی اینترنت خبر دادند.
گزیدهای از پیامهای مردمی در ادامه آمده است:
- «حیوانات هم در ایران زندگی سختی دارن. پناهگاههای سگها و گربهها با کمکهای مردمی اداره میشن. قیمت اسکلت و غذای خشک بهشدت گرون شده. از وقتی اینترنت قطع شده، کمکی به پناهگاهها نشده. وضعیتشون خیلیهاشون اسفناکه.»
- «قطعات یدکی خودرو بهراحتی پیدا نمیشه. اگر پیدا بشه، قیمتش خیلی زیاده. چهار حلقه لاستیک پراید ۱۶ میلیون شده. مردم تحت فشارن.»
- «من پژوهشگر حوزه بیولوژی در دانشگاه شیراز هستم. متاسفانه تمام فعالیتهای پژوهشی ما بهخاطر نبود اینترنت آزاد کاملا تعطیل شده.»
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال، طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن موبایل همکاری کردهاند که گفته میشود توانایی رصد و نظارت بر کاربران داخل افغانستان را دارد.
منابع افغانستاناینترنشنال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گزارش دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
این منابع تاکید کردند: «دادههای این اپلیکیشن میتواند در اختیار ساختارهای وابسته به اداره کل اطلاعات طالبان قرار گیرد.»
کارشناسان امنیت سایبری مستقر در لندن هشدار دادند اپلیکیشنهای مشکوک میتوانند به اطلاعات حساسی مانند موقعیت جغرافیایی، فهرست مخاطبان، پیامها، سابقه مرور اینترنت و مجوزهای دسترسی دستگاه، دست پیدا کنند.
به گفته این کارشناسان، در کشورهایی که قوانین و زیرساختهای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال ضعیف است، چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت، کنترل و جمعآوری اطلاعات امنیتی استفاده شوند.
طالبان دوشادوش تهران در جنگ
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موضعی عملگرایانه اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست.
با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتا در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
سانسور دی ماه ۱۴۰۴
افغانستاناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ خبر داد وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانهها دستور داده است از انتشار خبرهای حمایتی از معترضان ایران و همچنین خبرهای منفی درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، رییس بخش خبری یکی از رسانههای خصوصی در کابل گفت که از سوی این وزارتخانه طالبان به آنها گفته شده نباید درباره اعتراضات در ایران و علیه جمهوری اسلامی، خبرهای منفی منتشر کنند.
یکی از کارمندان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان نیز گفت که به آنها گفته شده از انتشار خبرها درباره اعتراضات جاری در ایران خودداری کنند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از مذاکرات «صلح» جمهوری اسلامی و آمریکا انتقاد کرد و رویکرد واشینگتن را «متناقض» خواند.
او با اشاره به قرار گرفتن برخی اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامی در فهرستهای تروریستی آمریکا گفت: «چطور ممکن است یک طرف را تروریستی معرفی کنند، اما سپس با همان طرف وارد مذاکره و توافق شوند؟»
گیلا گملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی بهطور مداوم گفتوگو میکنند.
او افزود پرونده هستهای جمهوری اسلامی از اهداف مشترک هر دو طرف است.