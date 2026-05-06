اسرائیل اعلام کرد در حمله به حومه جنوبی بیروت، فرمانده یگان رضوان حزب‌الله را هدف قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه‌ای مشترک گفتند ارتش اسرائیل در عملیاتی در بیروت، به فرمانده یگان رضوان حزب‌الله حمله کرده و قصد داشته او را «خنثی» کند.

در این بیانیه آمده است نیروهای رضوان تحت فرماندهی این فرد، مسئول تیراندازی به شهرک‌های اسرائیلی و حمله به سربازان اسرائیلی بوده‌اند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی ارتش این کشور در حال ارزیابی نتیجه این حملات است و حزب‌الله هنوز مرگ فرمانده خود را تایید یا تکذیب نکرده است.