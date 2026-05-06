با وجود انکار تهران درباره انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به خارج از مرزهای ایران، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده تاکید کرد که «انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا» بخشی از توافق در دست بررسی است.

در بخشی از گفت‌وگوی لیز لَندرز، خبرنگار پی‌بی‌اس، با ترامپ که چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، خبرنگار از ترامپ پرسید: «برخی گزارش‌ها می‌گویند که شاید ارسال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق باشد، این درست است؟»

ترامپ پاسخ داد: «شاید نه، این اورانیوم به آمریکا می‌آید.»

رییس‌جمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعهد جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تاسیسات زیرزمینی خود، این موضوع را تایید کرد و گفت چنین بندی بخشی از توافق است. او در عین حال گفت از سرگیری غنی‌سازی پس از دوران تعلیق فعالیت در سطح ۳.۶۷ درصد، بخشی از توافق کنونی نیست.

ترامپ تاکید کرد: «این سطح از غنی‌سازی بسیار پایین است، مقدار بسیار کمی است، اما با این حال بخشی از توافق نیست.»

لیز لندرز در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع تحریم بانک‌های چینی خریدار نفت ایران اشاره کرد و پرسید آیا ترامپ این موضوع را در دیدار پیش‌رو با رییس‌جمهوری چین مطرح خواهد کرد. ترامپ پاسخ داد: «اگر با ایران به توافق برسیم، فشار تحریم‌ها و موارد مشابه علیه آنها را کاهش می‌دهیم؛ بنابراین دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشیم.»

او در ادامه گفت در صورت حل‌وفصل موضوع ایران، «صادقانه بگویم، چیز زیادی برای مطرح کردن باقی نمی‌ماند.»