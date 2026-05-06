خبرگزاری «دفاع مقدس»: خروج اورانیوم از ایران از روند دیپلماتیک کنار گذاشته شده است
خبرگزاری «دفاع مقدس»، در واکنش به گزارش آکسیوس درباره توافق احتمالی تهران و واشینگتن، به نقل از مقامهای ارشد دیپلماتیک جمهوری اسلامی نوشت خروج اورانیوم از ایران «به طور قطعی و بازگشتناپذیر» از روند دیپلماتیک کنار گذاشته شده است.
این رسانه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گزارشها درباره موافقت تهران با خروج ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده از ایران را «کذب محض» خواند و نوشت این خبرسازیها تلاشی برای «ایجاد شکاف در داخل کشور» است.
خبرگزاری رویترز با استناد به یک گزارش اطلاعاتی نوشت «جنگ ایران» ممکن است یکی از انگیزههای احتمالی فردی بوده باشد که به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و مقامهای ارشد دولت او در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید متهم است.
رویترز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد این ارزیابی اولیه از سوی دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا تهیه شده و در اختیار نیروهای پلیس ایالتی و محلی سراسر کشور و همچنین دیگر نهادهای فدرال قرار گرفته است.
بر اساس این ارزیابی که تاریخ آن به هفتم اردیبهشت بازمیگردد، کول توماس آلن، از برخی مسائل سیاسی و اجتماعی «ناراضی» بوده و در شبکههای اجتماعی از اقدامات ایالات متحده در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود جنگ ایران «ممکن است در تصمیم او برای اجرای این حمله تاثیرگذار بوده باشد».
ترامپ پیشتر تاکید کرده بود این حمله «مانع پیروزی» او در جنگ ایران نخواهد شد.
آلن ششم اردیبهشت با اسلحه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید یورش برد، اما این حمله ناکام ماند و نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند.
او تاکنون به تلاش برای ترور، استفاده از سلاح گرم در جریان یک جرم خشونتآمیز و انتقال غیرقانونی سلاح و مهمات از مرزهای ایالتی متهم شده است.
وزارت دادگستری آمریکا ۱۵ اردیبهشت اتهام «حمله به مامور فدرال» را به پرونده آلن افزود و اعلام کرد او در یک ایست بازرسی امنیتی به سوی یکی از ماموران سرویس مخفی آمریکا تیراندازی کرده است.
مانیفست سیاسی و اخلاقی متهم
رویترز در ادامه نوشت مقامهای آمریکایی تاکنون جزییات اندکی درباره انگیزه احتمالی آلن منتشر کردهاند و تنها به ایمیلی اشاره داشتهاند که او شب حمله برای بستگان خود فرستاده است.
در این ایمیل که مقامها از آن با عنوان «مانیفست» یاد کردهاند، آلن خشم خود را نسبت به دولت ابراز و اعلام کرده بود قصد دارد یک «خائن» را هنگام سخنرانی هدف قرار دهد، اما از ترامپ نامی نبرده بود.
مانیفست، متنی است که یک فرد یا جریان در آن دیدگاهها، انگیزهها یا اهداف سیاسی، فکری یا شخصی خود را بهصورت علنی بیان میکند.
بر اساس اسناد دادگاه، دادستانها اعلام کردهاند آلن از نظر سیاسی با ترامپ «اختلاف» داشته و «در پی آن بوده که با سیاستها و تصمیمهایی که از نظر اخلاقی برایش غیرقابل قبول بودهاند، مقابله کند».
یک مقام ارشد انتظامی آمریکا به رویترز گفت افبیآی در حال بررسی دقیق فعالیتهای آلن در شبکههای اجتماعی و ردپای دیجیتال او برای شناسایی انگیزه این حمله است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، اضافه کرد: «این موضوع با دقت زیادی در دست بررسی است.»
فعالیت متهم در شبکههای اجتماعی
رویترز نوشت در جریان تحقیقات، پستهای منتشرشده در یک حساب کاربری شبکه اجتماعی «بلو اسکای» که گفته میشود به آلن مرتبط است، مورد بررسی قرار گرفته است.
این حساب در هفتههای پیش از حمله به ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، مطالب متعددی علیه ترامپ منتشر کرده بود.
این مطالب علاوه بر انتقاد از اقدامات آمریکا در قبال تهران، حمله به سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ، ایلان ماسک و جنگ روسیه علیه اوکراین را نیز در بر میگرفت.
این حساب همچنین پستی را بازنشر کرده بود که خواستار استیضاح ترامپ بهدلیل تهدید به «نابودی تمدن ایران» شده بود.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، با دفاع از قیمتهای سرسامآور بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «اگر برخی چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند و کسی آنرا بخرد، شخصا برای او هاتداگ و کوکاکولا میآورم تا مطمئن شوم تجربه فوقالعادهای دارد.»
فیفا در ماههای گذشته با انتقادهای شدید درباره هزینه بلیتهای جام جهانی روبهرو شده است. به نوشته خبرگزار فرانسه، سازمان هواداری فوتبال ساپورترز اروپا (FSE) ساختار قیمتگذاری را «اخاذیگونه» و «خیانتی عظیم» توصیف کرده است.
این سازمان دو ماه پیش از فیفا به دلیل «قیمتهای بیش از حد بلیت» این رقابتها شکایت در کمیسیون اروپا ثبت کرد.
وبسایت رسمی فروش مجدد بلیت جام جهانی فیفا، موسوم به فیفا مارکتپلیس، هفته گذشته چهار بلیت دیدار نهایی ۱۹ ژوئیه در نیویورک را با قیمتی بیش از ۲ میلیون دلار برای هر بلیت آگهی کرده بود.
اینفانتینو روز سه شنبه در سخنرانی در کنفرانس جهانی موسسه میلکن در بورلی هیلز گفت این قیمتهای سرسامآور بازتاب تقاضا برای تماشای جام جهانی است.
او گفت: «اگر برخی افراد چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند، نخست اینکه به معنای آن نیست که قیمت بلیتها ۲ میلیون دلار است.»
اینفانتینو گفت: «و دوم اینکه به این معنا نیست که کسی این بلیتها را خواهد خرید. و اگر کسی بلیت فینال را با قیمت ۲ میلیون دلار بخرد، شخصا برای او هاتداگ و کوکاکولا میآورم تا مطمئن شوم تجربه فوقالعادهای دارد.»
گروههای هواداری تفاوت قیمت بلیتهای تابستان امسال را با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقایسه کردهاند.
گرانترین بلیت دیدار نهایی در سال ۲۰۲۲ با قیمت اسمی حدود ۱۶۰۰ دلار فروخته شد، در حالی که در سال ۲۰۲۶ گرانترین بلیت فینال با قیمت اولیه حدود ۱۱ هزار دلار عرضه شده است.
اینفانتینو تاکید کرد قیمتهای اسمی سرسامآور، موجه است: «باید به بازار نگاه کنیم. ما در بازاری فعالیت میکنیم که صنعت سرگرمی در آن پیشرفتهترین در جهان است. بنابراین باید نرخهای بازار را اعمال کنیم.»
اینفانتینو گفت: «در ایالات متحده فروش مجدد بلیت نیز مجاز است. بنابراین اگر بلیتها را با قیمتی بسیار پایین بفروشید، این بلیتها با قیمتی بسیار بالاتر دوباره فروخته خواهند شد.»
او ادامه داد: «در واقع، با اینکه برخی میگویند قیمت بلیتهایی که تعیین کردهایم بالا است، این بلیتها در بازار فروش مجدد با قیمتی حتی بالاتر، بیش از دو برابر قیمت ما، عرضه میشوند.»
اینفانتینو گفت که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست بلیت دریافت کرده است، در حالی که مجموع درخواستها برای جامهای جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ کمتر از ۵۰ میلیون بوده است.
به گفته رییس فیفا ۲۵ درصد از بلیتهای مرحله گروهی با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار قیمتگذاری شدهاند: «شما در ایالات متحده نمیتوانید برای تماشای یک بازی دانشگاهی، چه برسد به یک مسابقه حرفهای سطح بالا، با کمتر از ۳۰۰ دلار بلیت تهیه کنید. و این جام جهانی است.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از انتشار خبر نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق اولیه صلح، قیمت نفت بهشدت کاهش یافت.
بهای نفت برنت تا ساعت ۱۰:۴۲ به وقت گرینویچ (۱۳:۱۲ به وقت تهران) با افت ۹.۲ درصدی به ۹۹ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۱۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۹۱ دلار و ۴۸ سنت رسید.
بر اساس این گزارش، هر دو شاخص نفتی به پایینترین سطح دو هفته اخیر رسیدند و در مسیر ثبت بزرگترین کاهش روزانه از نظر میزان افت قیمت در یک ماه اخیر قرار گرفتند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشینگتن از نخستوزیر آینده عراق انتظار دارد برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، «اقدامهای عملی» انجام دهد و در غیر این صورت، کمکهای امنیتی و انتقال منابع مالی آمریکا به عراق از سر گرفته نخواهد شد.
به گزارش نشریه بارونز، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد واشینگتن از علی الزیدی، نامزد ائتلاف حاکم عراق برای نخستوزیری، انتظار دارد رابطه دولت عراق با گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی را بهطور ملموس محدود کند.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفت آمریکا خواهان پایان دادن به «مرز مبهم» میان دولت عراق و گروههای مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
به گفته او، ازسرگیری کامل حمایتهای آمریکا از عراق، از جمله انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت و کمکهای امنیتی، منوط به اقدامهایی مانند اخراج «شبهنظامیان تروریستی» از نهادهای دولتی، قطع بودجه این گروهها و توقف پرداخت حقوق به نیروهای وابسته به آنها است.
این مقام آمریکایی تاکید کرد: «اینها اقدامهای عملی هستند که میتوانند به ما نشان دهند ذهنیت جدیدی در عراق شکل گرفته است.»
این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: «از زمان آغاز جنگ در ایران بیش از ۶۰۰ حمله علیه تاسیسات و منافع آمریکا در عراق انجام شده است. این حملات پس از آتشبس شکننده میان تهران و واشینگتن تا حد زیادی متوقف شده، هرچند حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق ادامه یافته است.»
او تاکید کرد: «برخی بخشهای دولت عراق همچنان پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای این گروههای مسلح فراهم میکنند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود در صورت روی کار آمدن دوباره نوری المالکی، حمایت آمریکا از عراق را متوقف خواهد کرد.
روابط واشینگتن و بغداد در دوران نخستوزیری المالکی بهدلیل نزدیکی او به جمهوری اسلامی و تنشهای فرقهای، تیره شده بود.