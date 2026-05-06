شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در شبکه ایکس از دونالد ترامپ به دلیل «رهبری شجاعانه» و اعلام به‌موقع توقف موقت «پروژه آزادی» در تنگه هرمز قدردانی کرد.

او همچنین از پاسخ ترامپ به درخواست پاکستان و دیگر کشورهای «برادر»، به‌ویژه عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر این کشور، قدردانی کرد و نوشت این اقدام می‌تواند در این مقطع حساس به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی در منطقه کمک کند.

شریف تاکید کرد پاکستان همچنان از همه تلاش‌ها برای خویشتنداری و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت می‌کند و ابراز امیدواری کرد روند کنونی به توافقی پایدار برای تضمین صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن منجر شود.

او در این پیام اشاره‌ای به جمهوری اسلامی نکرد.