اکسیوس: آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است به توافقی یکصفحهای برای پایان جنگ برسند
اکسیوس در گزارشی از پیشنویس یک توافق یکصفحهای برای پایان دادن به جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل خبر داد و نوشت ایالات متحده انتظار دارد تهران ظرف ۴۸ ساعت آینده به چند نکته کلیدی آن پاسخ دهد.
بر اساس این گزارش، پیشنویس این توافق شامل تعهد جمهوری اسلامی به توقف غنیسازی در ازای لغو تحریمها و آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده است.
بنا بر این گزارش، این تفاهم پایان جنگ در منطقه و آغاز یک دوره ۳۰ روزه مذاکرات برای دستیابی به توافقی مفصل جهت بازگشایی تنگه، محدود کردن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و لغو تحریمهای آمریکا را اعلام میکند.
به گفته دو منبع، این مذاکرات ممکن است در اسلامآباد یا ژنو برگزار شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وی سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی ریاستجمهوری کره جنوبی، چهارشنبه در یک نشست خبری گفت هنوز مشخص نیست انفجار دوشنبه در یک کشتی باری تحت مدیریت شرکت کشتیرانی کرهای اچامام در آبهای منطقه، ناشی از حمله بوده است یا نه.
وی سونگ-لاک گفت آتشسوزی در این کشتی از موتورخانه آغاز شد و در این حادثه کسی آسیب ندید.
با این حال، دونالد ترامپ این حادثه را به حملهای از سوی جمهوری اسلامی نسبت داده است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در شبکه ایکس از دونالد ترامپ به دلیل «رهبری شجاعانه» و اعلام بهموقع توقف موقت «پروژه آزادی» در تنگه هرمز قدردانی کرد.
او همچنین از پاسخ ترامپ به درخواست پاکستان و دیگر کشورهای «برادر»، بهویژه عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر این کشور، قدردانی کرد و نوشت این اقدام میتواند در این مقطع حساس به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی در منطقه کمک کند.
شریف تاکید کرد پاکستان همچنان از همه تلاشها برای خویشتنداری و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات از طریق گفتوگو و دیپلماسی حمایت میکند و ابراز امیدواری کرد روند کنونی به توافقی پایدار برای تضمین صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن منجر شود.
در حالی که تنها چند هفته تا آغاز هیجانانگیزترین تورنمنت فوتبالی جهان باقی مانده است، میلیونها هوادار در هند و چین احتمال دارد نتوانند مسابقات را زنده تماشا کنند. طبق اعلام رسمی فیفا، هنوز هیچ قراردادی برای فروش حقوق رسانهای جام جهانی ۲۰۲۶ با این دو کشور پرجمعیت امضا نشده است.
یک مقام فیفا در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت که با وجود نهایی شدن قرارداد پخش مسابقات در ۱۷۵ منطقه از جهان، مذاکرات در هند و چین همچنان ادامه دارد.
در بیانیه فیفا آمده است: «گفتوگوها درباره فروش حقوق رسانهای در چین و هند در جریان است و در این مرحله باید محرمانه باقی بماند.»
این وضعیت برای دنیای فوتبال بسیار غیرعادی است. در دورههای گذشته، بهویژه جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، شبکه دولتی چین (CCTV) ماهها پیش از شروع مسابقات حقوق پخش را خریداری کرد و تبلیغات گستردهای انجام داد.
بر اساس آمار، چین به تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد از کل ساعات بازدید پلتفرمهای دیجیتال جهانی در جام جهانی ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده بود.
با توجه به اینکه تنها حدود ۵ هفته تا سوت آغاز بازیها باقی مانده است، زمان بسیار کمی برای نهایی کردن قرارداد، راهاندازی زیرساختهای پخش و فروش بستههای تبلیغاتی باقی مانده است.
عدم توافق نهایی میتواند ضربه بزرگی به درآمدهای تبلیغاتی فیفا و همچنین به هواداران فوتبال در این دو کشور بزرگ آسیایی بزند.
باید دید آیا در روزهای آینده قفل این مذاکرات شکسته خواهد شد یا میلیونها بیننده در هند و چین از تماشای زنده بزرگترین رویداد ورزشی سال محروم میمانند.
شرکت بریتانیایی رنیشاو، فعال در حوزه مهندسی دقیق، چهارشنبه اعلام کرد به دلیل جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، با تنگنا در زنجیره تامین برخی نیمهرساناها و مواد حیاتی و همچنین افزایش هزینههای لجستیکی مواجه شده است.
این شرکت افزود درگیری دوماهه اخیر زنجیرههای تامین جهانی را مختل کرده، قیمت انرژی را افزایش داده و با بالا بردن هزینهها برای کسبوکارها و مصرفکنندگان، بر فضای کلی بازار نیز اثر منفی گذاشته است.
با این حال، رنیشاو اعلام کرد با وجود پیامدهای کوتاهمدت احتمالی، انتظار ندارد این وضعیت تاثیر قابلتوجهی بر فعالیتهایش در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) داشته باشد و پیشبینی میکند نتایج سالانهاش مطابق با برآوردهای افزایشی اعلامشده در آوریل (فروردین ۱۴۰۵) باشد.