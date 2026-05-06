استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت: «ما عمیقا نگران پرتاب چندین موشک و پهپاد به سمت امارات متحده عربی در تاریخ ۴ مه هستیم که بر اساس گزارش‌ها به مجروح شدن سه نفر و وقوع آتش‌سوزی در یک تاسیسات نفتی در منطقه صنعتی نفت فجیره منجر شده است.»

او افزود: «علاوه بر این حادثه، در روزهای اخیر چندین حمله علیه شناورها در تنگه هرمز و اطراف آن رخ داده است؛ این موضوع خطر تجدید درگیری‌ها در منطقه را، آن هم در شرایطی که توقف خصومت‌ها به‌شدت شکننده و تحت فشار است، به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.»

سخنگوی سازمان ملل گفت: «ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که حداکثر خویشتن‌داری را به کار گیرند و از هرگونه اقدامی که می‌تواند به تشدید تنش‌ها دامن بزند و تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گری در حال انجام را تضعیف کند، خودداری نمایند. هیچ جایگزین پایداری برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد وجود ندارد.»

او افزود: «ژان آرنو، فرستاده شخصی دبیرکل در بحران خاورمیانه و پیامدهای آن به زودی وارد آنکارا خواهد شد تا به تعامل خود با کشورهای عضوِ مرتبط ادامه دهد و از تلاش‌هایی حمایت کند که هدف آنها کمک به طرف‌های درگیر برای دستیابی به یک توافق جامع است. انتظار داریم او فردا با وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، دیدار کند. سفرهای بیشتری نیز احتمالا فردا اعلام خواهد شد.»