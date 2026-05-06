واینت: با وجود توقف پروژه آزادی، اسرائیل در وضعیت آمادهباش بالا قرار گرفت
واینت گزارشداد بهرغم اعلام توقف عملیات آمریکا برای هدایت کشتیها در تنگه هرمز، اسرائیل در وضعیت آمادهباش بالا قرار گرفته و نیروهای ذخیره خود را فراخوانده است.
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، گفت هیچ عضو سپاه پاسداران به کانادا نخواهد آمد.
او افزود: «۱۷ هزار مورد درخواست ویزا بررسی شده و ۱۷۰ پرونده بررسی ارجاع شده و ۳۳۰ ویزا مربوط به عوامل جمهوری اسلامی باطل شدهاند.»
او این آمار را پس از آن ارائه کرد که پیر پولیاور، رهبر حزب محافظه کار کانادا، در مناظره ای در صحن مجلس وزیر مهاجرت و پناهندگی کانادا را برای صدور ویزا برای اعضای سپاه پاسداران به چالش کشید.
شبکه سیبیاس نیوز بهنقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه این کشتی زخمی شدند.
این دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالا با یک موشک کروز زمینپایه هدف قرار گرفته و در نتیجه چند نفر از خدمه فیلیپینی آن زخمی شدهاند.
به گفته این مقامها، این حمله به کشتی «سیجیام سن آنتونیو» — که متعلق به یک شرکت فرانسوی است — اواخر شامگاه سهشنبه به وقت محلی رخ داده است.
بر اساس دادههای عمومی ردیابی کشتیها، این کشتی تا ظهر سهشنبه در نزدیکی دبی بوده، اما مشخص نیست که از آن زمان تاکنون جابهجا شده یا نه.
برخی از شهروندان در شبکههای اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، قشم و سیریک خبر دادند.
براساس این گزارشها، صداهای انفجار در حوالی ساعت ۴ بامداد بهوقت ایران شنیده شد.
در پی انتشار این گزارشها، روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای شنیدهشده در جزیره قشم ناشی از مقابله با ریزپرندهها و پهپادهای شناسایی بوده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت: «تهران دیگر نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد و برنامه هستهای نظامیاش باید بهطور کامل و برای همیشه متوقف شود.»
مرتس افزود: «جمهوری اسلامی باید به مذاکره برگردد و از وقتکشی دست بردارد.»
صدراعظم آلمان گفت: «جمهوری اسلامی نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای ما در منطقه انجام دهد.»
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۵ بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه رخ داد.
این زمینلرزه در ساعت ۰۰:۲۳:۲۱ و در موقعیت عرض شمالی ۳۴.۱۹ درجه و طول شرقی ۴۵.۶۸ درجه ثبت شده است.
همچنین زلزلهای به بزرگی ۴.۹ سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند.
هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزهها منتشر نشده است.