مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، گفت هیچ عضو سپاه پاسداران به کانادا نخواهد آمد.

او افزود: «۱۷ هزار مورد درخواست ویزا بررسی شده و ۱۷۰ پرونده بررسی ارجاع شده و ۳۳۰ ویزا مربوط به عوامل جمهوری اسلامی باطل شده‌اند.»

او این آمار را پس از آن ارائه کرد که پیر پولی‌اور، رهبر حزب محافظه کار کانادا، در مناظره ای در صحن مجلس وزیر مهاجرت و پناهندگی کانادا را برای صدور ویزا برای اعضای سپاه پاسداران به چالش کشید.

