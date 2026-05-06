شامگاه سهشنبه یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت
نیروی تجارت دریایی بریتانیا عصر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در تازهترین گزارش خود وضعیت در تنگه هرمز را همچنان «بیثبات» ارزیابی کرد و نوشت: «فعالیتهای نظامی ادامه دارد و تهدید علیه کشتیرانی تجاری همچنان برقرار است.»
این نهاد وابسته به نیروی دریایی بریتانیا همچنین اعلام کرد ساعت ۱۸:۳۰ به وقت یوتیسی (۱۰ شب سهشنبه ۱۵ اردیبهشت به وقت ایران) گزارشی از وقوع حادثهای در تنگه هرمز دریافت کرده است.
نیروی تجارت دریایی بریتانیا به نقل از یک منبع تاییدشده نوشت: «یک شناور باری، به نام «سیاِماِی سیجیاِم سَن آنتونیو» با پرچم مالت، هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. اثرات زیستمحیطی این حادثه در زمان گزارش نامشخص است.»