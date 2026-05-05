تاریخسازی پدیده ۲۲ ساله چینی؛ وو ایزه ستاره جدید جهان اسنوکر
وو ایزه، پدیده ۲۲ ساله چینی، با پیروزی دراماتیک ۱۸ بر ۱۷ مقابل شاون مورفی بر قله اسنوکر جهان ایستاد. او با این قهرمانی نام خود را به عنوان دومین قهرمان جوان تاریخ مسابقات حرفهای جهان ثبت کرد.
این فینال هیجانانگیز از سال ۲۰۰۲ تا به امروز بیسابقه بود و تماشاگران را تا آخرین لحظه در بیم و امید نگه داشت.
مسابقه با فراز و نشیب فراوانی همراه بود. وو ایزه در حالی که ۱۷ بر ۱۶ پیش بود، یک توپ قرمز ساده را از دست داد تا شاون مورفی باتجربه بازی را به تساوی بکشاند.
اما در نهایت این جوان چینی بود که با شجاعتی مثالزدنی و یک ضربه ریسکی و تماشایی به پیروزی رسید. او با ثبت یک بریک ۸۵ امتیازی در حساسترین لحظه زندگی خود کار قهرمان سابق جهان را تمام کرد.
وو ایزه پس از این پیروزی قهرمانی خود را به مادرش تقدیم کرد. او با احساساتی برانگیخته فاش کرد که مادرش در تمام مدت مسابقات به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بوده و فداکاری زیادی برای موفقیت او انجام داده است.
وو که سالها پیش برای دنبال کردن رویای اسنوکر ترک تحصیل کرده بود، حالا مزد سختکوشی خود را با بردن معتبرترین جام دنیای اسنوکر دریافت کرد.
شاون مورفی نیز با وجود شکست تلخ در چهارمین فینال خود از رقیب جوانش تمجید کرد. شعبدهباز دنیای اسنوکر اعتراف کرد که پیشبینی میکرد وو ایزه روزی قهرمان جهان شود، هرچند آرزو داشت آن روز در برابر او نباشد.
این پیروزی نه تنها برای اسنوکر چین بلکه برای آینده این ورزش پیامی روشن داشت؛ دوران حکمرانی ستارههای جوان و جسور فرا رسیده است.
پپ گواردیولا دیشب با چهرهای برافروخته و ناامید، شاهد فروپاشی تدریجی رویای قهرمانی در این فصل بود. تساوی دراماتیک ۳-۳ مقابل اورتون در گودیسون پارک، سیتیزنها را در وضعیتی بحرانی قرار داد و حالا سرنوشت قهرمانی دیگر در دستان آنها نیست.
اگرچه گل جرمی دوکو در دقیقه ۹۷ بازی را به تساوی کشاند، اما حقیقت تلخ این است که اکنون یک دست آرسنال روی جام قهرمانی لیگ برتر قرار دارد.
منچسترسیتی پیش از سوت آغاز بازی، با دو بازی کمتر و ۶ امتیاز اختلاف نسبت به آرسنال ۷۶ امتیازی، امید داشت که با پیروزیهای متوالی فشار را بر صدرنشین حفظ کند.
پپ که پیش از این سه بار در نبردهای میلیمتری پیروز شد، این بار با موانع سختی روبهرو است.
تیم میهمان با وجود بازگشت ستارگانی چون ارلینگ هالند، برناردو سیلوا و دوناروما به ترکیب اصلی، در نیمه اول فاقد خلاقیت لازم بود.
هرچند جرمی دوکو در دقیقه ۴۲ گل اول را به ثمر رساند، اما این برتری دوام نداشت. اشتباه فاحش مارک گوئهی در پاس رو به عقب، توپ را به تیرنو باری هدیه داد تا بازی مساوی شود.
در ادامه، شوک بزرگ با گلهای جیک اوبراین و گل دوم باری وارد شد تا ورزشگاه به مرز انفجار برسد.
آرسنال حالا با خیالی آسودهتر به هفتههای پایانی نگاه میکند. با توجه به فرم عالی شاگردان آرتتا و پیروزی اخیر مقابل فولام، آنها تنها به پیروزی در دیدارهای باقیمانده نیاز دارند تا به انتظار ۲۲ ساله خود پایان دهند.
با این تساوی، سیتی حتی با پیروزی در تمام بازیها، تنها به لطف تفاضل گل شانس قهرمانی خواهد داشت.
سیتی روز شنبه میزبان برنتفورد است؛ پیروزی در آن دیدار شاید فاصله را موقتا کم کند، اما همانطور که از چهره مستاصل گواردیولا پیدا بود، حالا توپ در زمین آرسنال است.
هیجان لیگ قهرمانان اروپا به اوج خود رسیده است. ورزشگاه امارات شهر لندن، سهشنبهشب میزبان یکی از حساسترین مسابقات سالهای اخیر خواهد بود؛ جایی که آرسنال در بازی برگشت مرحله نیمهنهایی به مصاف اتلتیکو مادرید میرود. بازی رفت دو تیم در اسپانیا با تساوی ۱-۱ به پایان رسید
آرسنال که از سال ۲۰۰۶ تاکنون رنگ فینال این رقابتها را ندیده، امیدوار است با تکیه بر آمار خیرهکننده خانگیاش، طلسم ۲۰ ساله را بشکند.
توپچیها در این فصل از ۶ بازی خانگی خود در اروپا، ۵ برد کسب کرده و تنها ۳ گل خوردهاند.
بازگشت ستارههایی چون مارتین اودگارد و کای هاورتز به ترکیب اصلی، قدرت مضاعفی به تیم میکل آرتتا بخشیده است. همچنین درخشش بوکایو ساکا در بازی اخیر لیگ مقابل فولام، بارقههای امید را در دل هواداران زنده کرده است.
آرتتا: مانند هیولا برای صعود میجنگیم
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، در کنفرانس خبری پیش از بازی با ادبیاتی حماسی از شاگردانش خواست تا برای رسیدن به فینال بجنگند.
او گفت: «تیم ما از دقیقه اول برای پیروزی میجنگد. من انرژی عجیبی در تیم و میان هواداران حس میکنم. ما ۲۰ سال منتظر این لحظه بودهایم و تشنه صعود هستیم. وقتی در مقابل چنین فرصتی هستید، یعنی آمادهاید که خودتان را نشان دهید.»
او با اشاره به روحیه تهاجمی تیمش افزود: «تنها چیزی که در ذهن دارم، آمادهسازی تیم است تا فردا مانند هیولا وارد زمین شویم، از لحظات بازی لذت ببریم و به سمت هدفمان حرکت کنیم.»
پاسخ طنزآمیز سیمئونه به شایعات
در سمت مقابل، دیگو سیمئونه و شاگردانش با تجربهای بالا گام به لندن گذاشتهاند.
اتلتیکو که بارسلون را در مراحل قبل حذف کرد، به دنبال سومین حضور خود در فینال لیگ قهرمانان است.
سیمئونه در پاسخ به سوالی درباره تغییر هتل تیمش به دلیل خرافات (پس از شکست ۴-۰ در مرحله گروهی در هتل قبلی)، با خنده گفت: «ما هتل را عوض کردیم چون این یکی ارزانتر بود! ما نسبت به ماه اکتبر تیم بهتری هستیم و به نقشههایمان ایمان داریم. هر برنامهای که انتخاب کنیم، تا لحظه آخر به آن وفادار میمانیم.»
جو سنگین ورزشگاه امارات
هواداران آرسنال نیز بیکار ننشستهاند. قرار است بزرگترین طرح موزاییکی (تیفو) تاریخ باشگاه در سکوهای شرقی ورزشگاه به نمایش درآید تا فضایی رعبآور برای حریف اسپانیایی ایجاد شود.
ویکتور گیوکرس، مهاجم آماده آرسنال که در بازی رفت گلزنی کرده بود، معتقد است بازی در خانه کاملا متفاوت خواهد بود و حمایت هواداران کلید پیروزی است.
در حالی که اتلتیکو با مصدومیت چند بازیکن کلیدی مثل پابلو باریوس روبهروست، آرسنال با ترکیبی تقریبا کامل و روحیهای بالا به میدان میرود.
برنده این نبرد راهی فینال ۳۰ میخواهد شد تا با برنده دیدار پاریسنژرمن یا بایرن مونیخ روبهرو شود. آیا آرتتا میتواند تاریخ را تکرار کند، یا سیمئونه بار دیگر با دفاع آهنین خود دنیای فوتبال را شگفتزده خواهد کرد؟
سایت گلوبو برزیل خبر داده که نیمار و همتیمیاش، روبینیو جونیور ۱۸ ساله، پسر روبینیو، بازیکن پیشین رئال مادرید، در جریان یک جلسه تمرین تیم سانتوس با یکدیگر درگیر شدهاند و نیمار به بازیکن جوان، سیلی زده است. گفته میشود یک دریبل از سوی این بازیکن جوان باعث شروع ماجرا شده است.
به نوشته گلوبو، این حرکت را نیمار بیاحترامی تلقی کرده است. او سپس از همتیمیاش خواسته آرامتر بازی کند، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.
در ادامه نیمار در یک صحنه درگیری بدنی با این بازیکن جوان بهشدت وارد شده و تنش به سرعت بالا گرفته است و به درگیری فیزیکی منجر شده است. یکی از بازیکنانی که صحنه را دیده، بعدا به این رسانه گفته نیمار به روبینیو جونیور سیلی زده است.
حتی پس از تمرین، فضای کمپ، متشنج بوده است. مشاوران روبینیو جونیور از باشگاه توضیح خواستهاند، هرچند سیلی را تایید نکرده و اعلام کردهاند موکلشان درباره این حادثه سکوت خواهد کرد.
گلوبو نوشته که نیمار «با بازیکن جوان صحبت کرده تا بابت رفتار تند خود عذرخواهی کند».
گفته شده این دو پیش از این رابطه نزدیکی داشتهاند؛ چیزی شبیه رابطه «پدرخوانده و پسرخوانده».
باشگاه سانتوس ظاهرا واکنش فوری به این حادثه نخواهد داشت. سرمربی تیم، کوکا، تایید کرده است که این ستاره در فهرست تیم برای دیدار پیشرو برابر رکوئلتا در کوپا سودامریکانا حضور خواهد داشت.
چهارشنبهشب، آلیانتسآرنا میزبان نبردی میان بهترین تیمهای حالحاضر فوتبال جهان است. بایرنمونیخ در حالی به مصاف پاریسنژرمن میرود که شکست ۵-۴ بازی رفت در نیمهنهایی لیگ قهرمانان را در کارنامه دارد.
چشم هواداران بایرن، به ساقهای سه مردی نهفته است که در این فصل، مفهوم خط حمله را در فوتبال اروپا بازتعریف کردهاند.
بایرن تحت هدایت وینسنت کمپانی، با تکیه بر نبوغ هری کین، سرعت لوئیز دیاز و خلاقیت مایکل اولیسه، به رکوردی دست یافته که پیش از این تنها در قلمرو غولهای لالیگا بود.
این سه نفر با عبور از مرز ۱۰۰ گل زده در تمامی رقابتهای این فصل، نخستین مثلث هجومی در قرن ۲۱ هستند که خارج از لیگ اسپانیا به این عدد دست مییابند.
آمادگی انفرادی این بازیکنان خیرهکننده است؛ هری کین در یک فصل رویایی، آمار ۵۴ گل را ثبت کرده و خود را در قامت مدعی اصلی جوایز جهانی قرار داده است.
در کنار او، لوئیز دیاز که با مبلغ ۷۰ میلیون یورو از لیورپول به مونیخ آمد، با تاثیرگذاری مستقیم روی ۳۷ گل شامل ۲۲ گل و ۱۵ پاس گل، بهترین فصل دوران حرفهای خود را سپری میکند.
ضلع سوم این مثلث، مایکل اولیسه، با ۱۸ پاس گل، برترین پاسور در میان پنج لیگ معتبر اروپایی است و با ارسالهای دقیق و مهندسیشده، موتور محرک حملات باواریاییها محسوب میشود.
شاگردان کمپانی با این آمار نهتنها رکورد سال ۱۹۷۲ بایرنِ گرد مولر را شکستهاند، بلکه حتی از آمار تیم فاتح سهگانه ۲۰۲۰ با حضور لواندوفسکی نیز پیشی گرفتهاند.
آنچه این مثلث را مهارناپذیر میکند، مکمل بودن تواناییهای فنی آنهاست.
هری کین به قول لوتار ماتئوس، پست مهاجم نوک را بازتعریف کرده است؛ او با عقبنشینی به میانه زمین و ارسال پاسهای بلند، طراح اصلی حملات است. مایکل اولیسه با نفوذ از سمت راست و حرکت به داخل، فضای لازم را برای استارتهای انفجاری لوئیز دیاز فراهم میکند.
دیاز با غریزه بالای گلزنی و فرارهای عمقی، بعد جدیدی به ضدحملات بایرن داده است، بهطوری که تیم کمپانی اکنون خطرناکترین تیم آلمان در گذار از دفاع به حمله است.
چهارشنبهشب، تمام چشمها به این مثلث دوخته شده تا مشخص شود آیا این تیم میتواند سد دفاعی پاریسیها را بشکند و راهی فینال شود یا خیر.
گاردین گزارش داد یک باشگاه فوتبال زنان از کره شمالی قرار است در سفری کمسابقه به کره جنوبی برود و در نیمهنهایی لیگ قهرمانان زنان آسیا به میدان برود؛ حضوری که پس از سالها وقفه در روابط دو کشور انجام میشود.
تیم ناگوهیانگ از پیونگیانگ قرار است ۲۰ می در شهر سوون به مصاف سوون افسی برود. مقامهای کره جنوبی اعلام کردند هیاتی ۳۹ نفره از این تیم ۱۷ می وارد این کشور میشود.
این نخستین حضور یک تیم فوتبال زنان کره شمالی در خاک کره جنوبی از سال ۲۰۱۴ و همچنین نخستین سفر یک هیات ورزشی این کشور به جنوب از سال ۲۰۱۸ است.
این سفر در حالی انجام میشود که روابط دو کره همچنان پرتنش است، هرچند دولت کره جنوبی اعلام کرده از این حضور استقبال میکند و آن را گامی در مسیر احیای گفتوگو میان دو کشور میداند.