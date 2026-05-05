بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست.

او ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصی‌اش در شیراز بازداشت شد.

طبق این اطلاعات، زارع از زمان بازداشت تنها یک تماس بسیار کوتاه در اول فروردین با خانواده‌اش داشته و پس از آن هیچ خبری از او در دست نیست.

یک منبع آگاه گفت هیچ مرجع رسمی محل نگهداری او را ثبت یا اعلام نکرده و این موضوع نگرانی‌ها درباره سلامت و شرایط نگهداری او را دوچندان کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت حدود چهار هفته پیش از خانواده خواسته شد برای آزادی او وثیقه تهیه کنند. با وجود تامین و تحویل وثیقه، او همچنان آزاد نشده و گزارش‌ها حاکی است در این فاصله اتهامات جدیدی نیز به پرونده‌اش افزوده شده است.

هم‌زمان به خانواده هشدار داده شده از پیگیری وضعیت او خودداری کنند؛ در غیر این صورت با خطر بازداشت مواجه خواهند شد. پژمان زارع، پدر یک کودک ۱۰ ماهه است.