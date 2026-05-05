شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال نوشت آتش‌بس در خلیج فارس شکسته شده و مقصر آن حکومت ایران است. رییس‌جمهوری ترامپ اکنون باید تصمیم بگیرد که چگونه قصد دارد تنگه هرمز را بازگشایی کند: آیا در مذاکرات آنچه را تهران می‌خواهد بدهد یا از نیروی نظامی آمریکا برای عبور کشتی‌ها استفاده کند.

روز یک‌شنبه، ترامپ طرح «پروژه آزادی» را برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه اعلام کرد. این طرح که به‌عنوان یک ماموریت انسانی برای کمک به کشتی‌ها و خدمه‌ای که به‌اجبار در خلیج فارس گرفتار شده‌اند معرفی شد، در عین حال یک اقدام تاکتیکی برای شکستن محاصره اعمال‌شده از سوی جمهوری اسلامی و بازگرداندن جریان انرژی نیز بود.

فرماندهی مرکزی آمریکا دوشنبه به کشتی‌ها توصیه کرد از مسیری نزدیک عمان، دور از ایران، از هرمز عبور کنند و اعلام کرد که «یک منطقه امنیتی تقویت‌شده» ایجاد شده است.

سنتکام این کار را نه از طریق اسکورت مستقیم کشتی‌ها، بلکه با ایجاد یک سپر دفاعی با استفاده از هواپیماها و ناوهای جنگی مستقر در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد. ارتش آمریکا اعلام کرد که صبح دوشنبه دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از این مسیر عبور داده شدند و بعدا ناوشکن‌های آمریکایی نیز به آنها پیوستند. دریادار برد کوپر گفت این اقدام نشان داد نیروهای آمریکایی یک «مسیر آزاد» ایجاد کرده‌اند، چرا که طی هفته‌های گذشته مین‌ها را پاک‌سازی کرده‌اند.

جمهوری اسلامی با تهدید و اقدام نظامی پاسخ داد. رسانه‌های حکومتی در ایران ابتدا مدعی شدند دو بار به یک ناو جنگی آمریکا حمله شده، اما پس از تکذیب سنتکام گفتند تنها شلیک‌های هشداردهنده انجام شده است. با این حال، سپاه در هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری موفق‌تر بود؛ از جمله یک نفت‌کش خالی اماراتی با پهپاد هدف قرار گرفت و یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز دچار انفجار و آتش‌سوزی شد.

ترامپ حمله به کشتی کره‌ای را تایید کرد و نوشت: «شاید وقت آن رسیده که کره جنوبی به این مأموریت بپیوندد.» دریادار کوپر گفت آمریکا موشک‌های کروز و پهپادها را رهگیری کرده و شش قایق تهاجمی کوچک جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. ترامپ از نابودی هفت قایق سخن گفت و افزود این قایق‌ها «تنها چیزی است که برایشان باقی مانده.»

امارات متحده عربی اعلام کرد ۱۵ موشک شلیک‌شده از خاک ایران را رهگیری کرده است. گفته می‌شود این رهگیری با کمک سامانه گنبد آهنین اسرائیل صورت گرفته است اما این کشور نیز شاهد حمله پهپادی به منطقه صنعتی نفتی فجیره بود. فجیره در انتهای خط لوله‌ای قرار دارد که امارات برای دور زدن هرمز و رساندن نفت به بازار از آن استفاده می‌کند.

به‌نوشته شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، پیامی که تهران در اینجا ارسال می‌کند این است که نمی‌تواند مهم‌ترین اهرم باقی‌مانده خود در برابر آمریکا، یعنی محاصره صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشورهای خلیج فارس، را از دست بدهد. این ابزار، راهی است برای وارد کردن فشار بیشتر بر اقتصاد جهانی و وادار کردن ترامپ به پذیرش کنترل تهران بر تنگه هرمز و در نهایت غنی‌سازی هسته‌ای. در عین حال، تهران نیاز فوری دارد که محاصره بندرهایش از سوی آمریکا پایان یابد.

دریادار کوپر گفت کشتی‌های تجاری بیشتری «در راه» هستند تا تحت پوشش سپر آمریکا از تنگه هرمز بگذرند. این اقدام به متحدان آمریکا در خلیج فارس و مشتریان صادرات آنها کمک خواهد کرد. اما نیروی دریایی آمریکا ممکن است ناچار شود مستقیما کشتی‌ها را اسکورت کند، زیرا حتی تعداد اندکی حمله از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند رفت‌وآمد را کاهش دهد و هدف عملیات را ناکام بگذارد.

شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است که با این حال، دفاع صرف احتمالا کافی نخواهد بود. ترامپ به فاکس‌نیوز گفت اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کند «از روی زمین محو خواهد شد» و افزود تشدید درگیری موجه و ضروری است. امارات نیز نمی‌خواهد حملات اخیر تهران بدون پاسخ بماند و باید تشویق شود با نیروی هوایی قدرتمند خود وارد عمل شود.

به‌نوشته این روزنامه اما در نهایت، آمریکا و اسرائیل باید رهبری این اقدام را بر عهده بگیرند. محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا موفق بوده و اگر هرمز باز شود، حکومت ایران از نظر تاکتیکی شکست خواهد خورد. آمریکا می‌تواند فراتر از انتظار برای کاهش تولید نفت پیش برود و در عین حال که هر دو طرف متضرر می‌شوند، ابتکار عمل را در دست بگیرد. باید به ترامپ برای نشان دادن اراده‌ای که دیگران نداشتند، اعتبار داد.

شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال در پایان یادداشت خود نوشته است: «ترامپ برتری نظامی را در اختیار دارد و می‌تواند از آن برای باز کردن تنگه هرمز و کاهش زمان رسیدن به توقف تولید نفت استفاده کند. جمهوری اسلامی با شلیک اولین گلوله‌ها به آتش‌بس پایان داده و این خود دلیلی کافی برای ترامپ است تا از زور استفاده کند و نگذارد این کشور بار دیگر بدون هزینه از اقدامات خود عبور کند.»