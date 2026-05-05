عربستان: عبور کشتیها از تنگه هرمز باید هرچه زودتر و بدون هیچ محدودیتی تضمین شود
دولت عربستان سعودی در نشست سه شنبه خود به ریاست محمد بن سلمان، تاکید کرد که عبور کشتیها از تنگه هرمز باید هرچه زودتر و بدون هیچ محدودیتی تضمین شود.
دولت عربستان سعودی در نشست سه شنبه خود به ریاست محمد بن سلمان، تاکید کرد که عبور کشتیها از تنگه هرمز باید هرچه زودتر و بدون هیچ محدودیتی تضمین شود.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۵ بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه رخ داد.
این زمینلرزه در ساعت ۰۰:۲۳:۲۱ و در موقعیت عرض شمالی ۳۴.۱۹ درجه و طول شرقی ۴۵.۶۸ درجه ثبت شده است.
همچنین زلزلهای به بزرگی ۴.۹ سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند.
هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزهها منتشر نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست.
او ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در منزل شخصیاش در شیراز بازداشت شد.
طبق این اطلاعات، زارع از زمان بازداشت تنها یک تماس بسیار کوتاه در اول فروردین با خانوادهاش داشته و پس از آن هیچ خبری از او در دست نیست.
یک منبع آگاه گفت هیچ مرجع رسمی محل نگهداری او را ثبت یا اعلام نکرده و این موضوع نگرانیها درباره سلامت و شرایط نگهداری او را دوچندان کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفت حدود چهار هفته پیش از خانواده خواسته شد برای آزادی او وثیقه تهیه کنند. با وجود تامین و تحویل وثیقه، او همچنان آزاد نشده و گزارشها حاکی است در این فاصله اتهامات جدیدی نیز به پروندهاش افزوده شده است.
همزمان به خانواده هشدار داده شده از پیگیری وضعیت او خودداری کنند؛ در غیر این صورت با خطر بازداشت مواجه خواهند شد. پژمان زارع، پدر یک کودک ۱۰ ماهه است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است.
بهگفته این سازمان یک منبع تاییدشده اعلام کرده که یک کشتی باری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. هنوز گزارشی درباره این کشتی، جزییات خسارات و میزان تاثیرات زیستمحیطی این حادثه منتشر نشده است.
سازمان ملل در پیشنویس قطعنامهای که با حمایت آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه شده، در پی احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و هشدار میدهد در صورت ادامه حملات به کشتیها، ایران با تحریمها یا حتی اقدامات اجرایی روبهرو خواهد شد.
در تازهترین تحولات مربوط به تنگه هرمز، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس سهشنبه ۱۵ اردیبهشت پیشنویس قطعنامهای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که در آن، جمهوری اسلامی در صورت ادامه حملات به کشتیها، به اعمال تحریم یا حتی اقدامات اجرایی تهدید شده است.
در این طرح از تهران خواسته شده محل مینهای دریایی را اعلام کند تا امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی تضمین شود.
همچنین در متن پیشنویس تاکید شده است که ایران باید «بیدرنگ» در تلاشهای سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور انسانی در تنگه مشارکت کند و امکان تسهیل انتقال کمکهای حیاتی، کود و سایر کالاها را فراهم آورد.
این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده است و میتواند قابلیت اجرایی، از جمله اقدام نظامی، داشته باشد، هشدار میدهد در صورت پایبند نبودن حکومت ایران به مفاد قطعنامه، «اقدامات موثر متناسب با شدت وضعیت، از جمله تحریمها» اعمال خواهد شد.
در متن این پیشنویس همچنین بر حق همه کشورها برای دفاع از کشتیهای خود در برابر حملات و تحریکهای جمهوری اسلامی تاکید و از دیگر کشورها خواسته شده با «پرداخت عوارض عبور» به جمهوری اسلامی به این حکومت کمک نکنند.
این پیشنویس در حالی ارائه شده که دولت آمریکا روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت اعلام کرد طرحی با عنوان «پروژه آزادی» را برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز آغاز میکند. مقامهای آمریکایی این اقدام را «انساندوستانه» توصیف کرده و هشدار دادهاند هرگونه اخلال در آن با «پاسخی قاطع» مواجه خواهد شد.
پیشتر نیز تلاش برای تصویب قطعنامهای با هدف بازگشایی تنگه هرمز، مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان از آن عبور میکند با وتوی روسیه و چین ناکام ماند.
نیویورکتایمز جزئیاتی از طرح پنتاگون برای کاهش هزینه مقابله با پرتابههای ارزانقیمت جمهوری اسلامی ارائه داد و نوشت استفاده از راکتهای هدایتشونده لیزری که هزینه هر فروند از آن حدود ۴۰ هزار دلار است جایگزین موشکهای پاتریوت میشود که هر فروند آن حدود چهار میلیون دلار ارزش دارد.
این رسانه در گزارشی که سهشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت «سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده» قابلیت هدایت لیزری را به سلاحی اضافه میکند که نخستین بار در جنگ کُره استفاده شد. این سامانه به ارتش آمریکا امکان میدهد به شیوهای مقرونبهصرفهتر از گذشته با پهپادهای تهاجمی شاهد و موشکهای بالستیک میانبُرد که ارزشی بهمراتب کمتر از موشکهای پاتریوت دارند، مقابله کند.
در این گزارش تاکید شده است که استفاده از موشکهای چهار میلیون دلاری برای سرنگون کردن پهپادهای ۲۵ هزار دلاری، پنتاگون را به فکر یافتن گزینهای کمهزینهتر انداخت؛ گزینهای که بتوان آن را از هوا یا زمین شلیک کرد تا از پایگاههایی محافظت کند که سامانههای پاتریوت قادر به پوشش آنها نیستند.
به نوشته نیویورکتایمز، ارتش یک راکت کوچک هدایتشونده با لیزر را که برای شلیک از هواپیماها و بالگردها به سوی اهداف زمینی طراحی شده بود، با نیازهای جدید تطبیق داد.
«سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده» در دهه ۲۰۰۰ توسعه یافت تا با استفاده از یک کلاهک نسبتا کوچک، گروههایی از نیروهای دشمن و کامیونهای فاقد زره را منهدم کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که این سامانه را در قالب قراردادی ۸.۶ میلیارد دلاری به اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی میفروشد.
نیویورکتایمز به نقل از شرکت «بیاِیایی سیستمز»، سازنده این سامانه نوشته است که ۱۰۰ هزار عدد از این سامانه به پنتاگون تحویل داده شده و این شرکت میتواند سالانه حدود ۲۰ هزار عدد از آن تولید کند.
این راکتها امکان هدف قرار دادن دقیق اهداف را با کلاهکی بسیار کوچکتر از هر بمب پرتابشونده از هواپیما فراهم میکند. نیروی دریایی آمریکا استفاده از این راکتها را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد.
در بهروزرسانی این راکتها چاشنی قدیمی آنها با گونه جدیدی جایگزین شده که سبب میشود کلاهک جنگی وقتی منفجر شود که چیزی را نزدیک خود تشخیص میدهد. این قابلیت سامانه لیزری دقیق کُشنده را به ابزاری ایدهآل برای منهدم کردن اهداف متحرکی مانند پهپادهای شاهد تبدیل میکند.
به گزارش نیویورکتایمز، تا سال ۲۰۲۵، نیروی هوایی آمریکا از این راکتها برای سرنگون کردن پهپادهای حوثیها بر فراز دریای سرخ استفاده میکرد.
این راکتها را میتوان از جنگندهها و بالگردها و همچنین از پرتابگرهای زمینی متحرک شلیک کرد. اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی همگی هواپیماهایی در اختیار دارند که قادر به شلیک این راکت هستند.