پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست خبری بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد و گفت: «از هر راه ممکن، غبار هسته‌‌ای ایران را به دست خواهیم آورد.»

مقام‌های آمریکایی از اصطلاح «غبار هسته‌ای» برای اشاره به ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با اشاره به اظهارات پیشین دونالد ترامپ مبنی بر اینکه مردم ایران برای کنار زدن حکومت آماده باشند، از هگست پرسید سرنوشت این وعده چه خواهد شد.

وزیر جنگ آمریکا پاسخ داد: «ترامپ از هیچ‌چیزی دست نکشیده است. ما دست بالا را داریم و همه برگ‌ها در دستان ترامپ است.»

هگست همچنین گفت که هدف عملیات کنونی در تنگه هرمز ملت‌سازی نیست، اما مردم ایران می‌توانند از این فرصت به نفع خود استفاده کنند. او افزود: «رها شدن از ستم این حکومت کاری سخت است که مردم ایران باید انجام دهند.»

او تاکید کرد ترامپ این جنگ را بر اساس سیاست «اول امریکا» رهبری کرده است.