در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه این کشتی زخمی شدند
شبکه سیبیاس نیوز بهنقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه این کشتی زخمی شدند.
این دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالا با یک موشک کروز زمینپایه هدف قرار گرفته و در نتیجه چند نفر از خدمه فیلیپینی آن زخمی شدهاند.
به گفته این مقامها، این حمله به کشتی «سیجیام سن آنتونیو» — که متعلق به یک شرکت فرانسوی است — اواخر شامگاه سهشنبه به وقت محلی رخ داده است.
بر اساس دادههای عمومی ردیابی کشتیها، این کشتی تا ظهر سهشنبه در نزدیکی دبی بوده، اما مشخص نیست که از آن زمان تاکنون جابهجا شده یا نه.