پزشکیان: پیروان مکتب تشیع را حتی با زبان زور هم نمیتوان وادار به تسلیم کرد
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به گفتوگوی تلفنی خود با نخستوزیر جدید عراق، نوشت:«ما مسلمانها قبلا تسلیم شدهایم؛ تسلیم قادر متعال و هیچکس دیگری نمیتواند ما را تسلیم کند. در گفتوگوی تلفنی با نخستوزیر عراق تاکید کردم به مقامات آمریکایی توصیه کنید تهدید نظامی را از منطقه ما جمع کنند؛ چرا که پیروان مکتب تشیع را حتی با زبان زور هم نمیتوان وادار به تسلیم کرد.»
سازمان ملل در پیشنویس قطعنامهای که با حمایت آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه شده، در پی احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و هشدار میدهد در صورت ادامه حملات به کشتیها، ایران با تحریمها یا حتی اقدامات اجرایی روبهرو خواهد شد.
در تازهترین تحولات مربوط به تنگه هرمز، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس سهشنبه ۱۵ اردیبهشت پیشنویس قطعنامهای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که در آن، جمهوری اسلامی در صورت ادامه حملات به کشتیها، به اعمال تحریم یا حتی اقدامات اجرایی تهدید شده است.
در این طرح از تهران خواسته شده محل مینهای دریایی را اعلام کند تا امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی تضمین شود.
همچنین در متن پیشنویس تاکید شده است که ایران باید «بیدرنگ» در تلاشهای سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور انسانی در تنگه مشارکت کند و امکان تسهیل انتقال کمکهای حیاتی، کود و سایر کالاها را فراهم آورد.
این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده است و میتواند قابلیت اجرایی، از جمله اقدام نظامی، داشته باشد، هشدار میدهد در صورت پایبند نبودن حکومت ایران به مفاد قطعنامه، «اقدامات موثر متناسب با شدت وضعیت، از جمله تحریمها» اعمال خواهد شد.
در متن این پیشنویس همچنین بر حق همه کشورها برای دفاع از کشتیهای خود در برابر حملات و تحریکهای جمهوری اسلامی تاکید و از دیگر کشورها خواسته شده با «پرداخت عوارض عبور» به جمهوری اسلامی به این حکومت کمک نکنند.
این پیشنویس در حالی ارائه شده که دولت آمریکا روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت اعلام کرد طرحی با عنوان «پروژه آزادی» را برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز آغاز میکند. مقامهای آمریکایی این اقدام را «انساندوستانه» توصیف کرده و هشدار دادهاند هرگونه اخلال در آن با «پاسخی قاطع» مواجه خواهد شد.
پیشتر نیز تلاش برای تصویب قطعنامهای با هدف بازگشایی تنگه هرمز، مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت خام جهان از آن عبور میکند با وتوی روسیه و چین ناکام ماند.
نیویورکتایمز جزئیاتی از طرح پنتاگون برای کاهش هزینه مقابله با پرتابههای ارزانقیمت جمهوری اسلامی ارائه داد و نوشت استفاده از راکتهای هدایتشونده لیزری که هزینه هر فروند از آن حدود ۴۰ هزار دلار است جایگزین موشکهای پاتریوت میشود که هر فروند آن حدود چهار میلیون دلار ارزش دارد.
این رسانه در گزارشی که سهشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت «سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده» قابلیت هدایت لیزری را به سلاحی اضافه میکند که نخستین بار در جنگ کُره استفاده شد. این سامانه به ارتش آمریکا امکان میدهد به شیوهای مقرونبهصرفهتر از گذشته با پهپادهای تهاجمی شاهد و موشکهای بالستیک میانبُرد که ارزشی بهمراتب کمتر از موشکهای پاتریوت دارند، مقابله کند.
در این گزارش تاکید شده است که استفاده از موشکهای چهار میلیون دلاری برای سرنگون کردن پهپادهای ۲۵ هزار دلاری، پنتاگون را به فکر یافتن گزینهای کمهزینهتر انداخت؛ گزینهای که بتوان آن را از هوا یا زمین شلیک کرد تا از پایگاههایی محافظت کند که سامانههای پاتریوت قادر به پوشش آنها نیستند.
به نوشته نیویورکتایمز، ارتش یک راکت کوچک هدایتشونده با لیزر را که برای شلیک از هواپیماها و بالگردها به سوی اهداف زمینی طراحی شده بود، با نیازهای جدید تطبیق داد.
«سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده» در دهه ۲۰۰۰ توسعه یافت تا با استفاده از یک کلاهک نسبتا کوچک، گروههایی از نیروهای دشمن و کامیونهای فاقد زره را منهدم کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که این سامانه را در قالب قراردادی ۸.۶ میلیارد دلاری به اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی میفروشد.
نیویورکتایمز به نقل از شرکت «بیاِیایی سیستمز»، سازنده این سامانه نوشته است که ۱۰۰ هزار عدد از این سامانه به پنتاگون تحویل داده شده و این شرکت میتواند سالانه حدود ۲۰ هزار عدد از آن تولید کند.
این راکتها امکان هدف قرار دادن دقیق اهداف را با کلاهکی بسیار کوچکتر از هر بمب پرتابشونده از هواپیما فراهم میکند. نیروی دریایی آمریکا استفاده از این راکتها را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد.
در بهروزرسانی این راکتها چاشنی قدیمی آنها با گونه جدیدی جایگزین شده که سبب میشود کلاهک جنگی وقتی منفجر شود که چیزی را نزدیک خود تشخیص میدهد. این قابلیت سامانه لیزری دقیق کُشنده را به ابزاری ایدهآل برای منهدم کردن اهداف متحرکی مانند پهپادهای شاهد تبدیل میکند.
به گزارش نیویورکتایمز، تا سال ۲۰۲۵، نیروی هوایی آمریکا از این راکتها برای سرنگون کردن پهپادهای حوثیها بر فراز دریای سرخ استفاده میکرد.
این راکتها را میتوان از جنگندهها و بالگردها و همچنین از پرتابگرهای زمینی متحرک شلیک کرد. اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی همگی هواپیماهایی در اختیار دارند که قادر به شلیک این راکت هستند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره مردم ایران گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور ترامپ معتقد است که وضعیت مردم ایران زیر این رژیم واقعاً دلخراش است. من قبلاً هم گفتم کشوری را نمیشناسم که در آن فاصله و شکاف بین مردم و کسانی که کشور را اداره میکنند به این اندازه زیاد باشد.»
او افزود: «این کشور توسط روحانیون رادیکال شیعه اداره میشود، و این تصویر واقعی مردم ایران نیست. مردم ایران شاید شیعه باشند، اما رادیکال نیستند و روحانی هم نیستند. آنها فقط یک زندگی عادی و طبیعی میخواهند؛ در بسیاری جهات کشوری بسیار مدرن با تاریخ و میراث فوقالعاده.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «مردم ایران هر روز قربانی این رژیم هستند. و رئیسجمهور نسبت به آنچه بر سر آنها میآید همدلی عمیقی دارد.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری روز سهشنبه درباره مذاکرات با تهران گفت که فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، بهطور جدی در حال کار روی مسیر دیپلماتیک هستند.
روبیو افزود: «اگر چنین مسیری وجود داشته باشد، میتواند به بازسازی، شکوفایی و ثبات منجر شود و اینکه ایران دیگر تهدیدی برای جهان نباشد.»
او گفت: «هر روزی که این درگیری ادامه پیدا کند، اهرم فشار ما بر ایران بیشتر میشود و موقعیت آنها تضعیفتر خواهد شد، بهویژه وقتی محاصره واقعا در کنار تحریمها اثر خود را بگذارد.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «بنابراین زمان آن رسیده که ایران یک انتخاب منطقی انجام دهد و این کار برای آنها آسان نیست، چون در ساختار رهبری خود دچار شکاف هستند. فراتر از آن، افراد اصلی در آن حکومت در وضعیت بسیار نامتعادل و غیرعقلانی قرار دارند.»
روبیو درباره فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز گفت: «آنها همیشه بخشهای پنهانی از برنامه هستهای خود داشتهاند که به جهان اعلام نشده است و ما با اطمینان میدانیم که آنها اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را نگه داشتهاند و این هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد.»
او گفت: «بنابراین آنها این فرصت را دارند که به توافقی برسند که روشن کند واقعاً به دنبال سلاح هستهای نیستند.»