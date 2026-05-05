علیرضا دبیر: تلاش میکنیم میزبانی آمریکا از مسابقات جهانی کشتی را بگیریم
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، در گفتوگویی با رییس اتحادیه جهانی کشتی مدعی شده است اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران رفتاری مشابه با تیم ملی فوتبال داشته باشد، تلاش میکند با همکاری «کشورهای صاحب کشتی» میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را از آمریکا بگیرد.
مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال قرار است مهرماه امسال در آمریکا برگزار شود.
آمریکا در سالهای اخیر برای برخی ورزشکاران، اعضا و همراهان تیمهای ملی کشتی ایران، از جمله شخص علیرضا دبیر، ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، در ماههای گذشته ابهامات زیادی درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال مطرح شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اظهارنظری گفته است ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در این کشور مخالفتی ندارد، اما درباره همراهان تیم گفته: «آنها نمیتوانند یک مشت تروریست عضو سپاه را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
با این حال، علیرضا دبیر که دو روز پیش گفته بود آمریکا وظیفه دارد به تیم ملی فوتبال ویزا بدهد و «اگر نمیتوانند بدهند، بیخود کردهاند میزبان جام جهانی شدهاند»، تهدید کرده است در صورت رفتار مشابه با کشتیگیران زیر ۲۳ سال، همراه با «کشورهای صاحب کشتی در جهان» تلاش میکند «در مورد میزبانی آمریکا از رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۷ تجدید نظر شود.»