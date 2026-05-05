پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشستی خبری اعلام کرد هدف از «پروژه آزادی»، محافظت از کشتیرانی در برابر حملات جمهوری اسلامی است.

او گفت حکومت ایران برای مدت طولانی به کشتی‌های مختلف شلیک کرده و این یک «اخاذی بین‌المللی» است.

هگست ادامه داد: «کشتی‌های آمریکایی به سلامت از این مسیر عبور کرده‌اند. اکنون تنگه [هرمز] باز است و مقام‌های ایران شرمسار شده‌اند.»

وزیر جنگ آمریکا افزود: «ما به‌عنوان یک هدیه به همه مردم جهان، یک گنبد دفاعی بر فراز خلیج فارس ایجاد کرده‌ایم. تلاش ما این است که کنترل غیرقانونی ایران بر تنگه را متوقف کنیم. این آبراه به ایران تعلق ندارد.»

هگست خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد: «اگه به نیروهای ما شلیک کنید، با قدرت با شما برخورد خواهیم کرد.»