مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمدباقر قالیباف، گفت: «در ایران این ارزیابی وجود دارد که حالا ما اسرائیلی را که تضعیف کرده‌ایم و می‌دانیم چطور بزنیمش، و اسرائیلی را که گیرش انداخته‌ایم و آمریکا در موردش دچار تردید شده، نباید رهایش کنیم.»

او افزود: «اسرائیل به‌دنبال این است که ولو اگر به قیمت هزینه‌ای گزاف تمام شود، دوباره عملیات نظامی کند. من فکر می‌کنم اسرائیل در آستانه‌ یک عملیات انتحاری است.»

مشاور قالیباف ادامه داد: «امروز مقاومت یک‌پارچه است. یمن، ایران، عراق، لبنان، و حتی سومالی، ما با یک رویکرد واحد می‌جنگیم و اتاق عملیات مشترک وجود دارد. در موقعیتی هستیم که می‌توانیم یک عملیات دسته‌جمعی بزرگ علیه اسرائیل انجام دهیم. چرا باید این فرصت را از دست دهیم؟»