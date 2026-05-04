استرالیا بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد اما از دادن تعهد برای پیوستن کانبرا به «پروژه آزادی» خودداری کرد.
او گفت: « مشخص است که تعداد زیادی کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدهاند و من پیشتر درباره ضرورت بازگشایی این تنگه، هم برای بازارهای انرژی و هم برای عبور این کشتیها و خروج امن دریانوردان صحبت کردهام. ما با آمریکا، بریتانیا و فرانسه درباره تلاشها برای بازگشایی تنگه در تعامل بودهایم و به این تعامل ادامه خواهیم داد.»
وانگ بر لزوم دستیابی به توافق تاکید کرد و گفت باید اطمینان حاصل شود که یک راهحل بهدست میآید که هم به باز شدن تنگه هرمز منجر شود و هم مورد رضایت ایالات متحده و سایر کشورهای جهان باشد.