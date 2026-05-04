پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد اما از دادن تعهد برای پیوستن کانبرا به «پروژه آزادی» خودداری کرد.

او گفت: « مشخص است که تعداد زیادی کشتی در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و من پیش‌تر درباره ضرورت بازگشایی این تنگه، هم برای بازارهای انرژی و هم برای عبور این کشتی‌ها و خروج امن دریانوردان صحبت کرده‌ام. ما با آمریکا، بریتانیا و فرانسه درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه در تعامل بوده‌ایم و به این تعامل ادامه خواهیم داد.»

وانگ بر لزوم دست‌یابی به توافق تاکید کرد و گفت باید اطمینان حاصل شود که یک راه‌حل به‌دست می‌آید که هم به باز شدن تنگه هرمز منجر شود و هم مورد رضایت ایالات متحده و سایر کشورهای جهان باشد.