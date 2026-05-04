یک شهروند از بازگشت حجاببانها در مشهد خبر داد
یکی از شهروندان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد: «از ۱۳ اردیبهشت در بلوار سجاد شهر مشهد دوباره حجاببان گذاشتهاند تا مردم را اذیت کنند. تا دیروز پرچم به دست بیحجابها میدادند، الان دوباره به شال سر نداشتن گیر میدهند.»
در پیامی دیگر آمده است: «اگر واقعا در رژیم مساله حجاب حل شده و این پرستوهای نظام اینقدر راحت و بیحجاب در مراسمهای شبانه حضور دارن، پس چرا اداره اماکن هنوز به من مغازهدار گیر میده که نباید به اشخاص بیحجاب خدمات ارائه بدی و فروشنده داخل مغازه نباید بیحجاب باشه که در غیر اینصورت، مغازه پلمب میشه و جریمه میشی.»