همخوانی سرود «ایایران» در تجمع ملبورن
ایرانیان مقیم ملبورن در پنجمین ماه از انقلاب ملی، همزمان با تشکیل زنجیره انسانی در همبستگی با مردم ایران، سرود «ایایران» را همخوانی کردند.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ایرانیان مقیم ملبورن در پنجمین ماه از انقلاب ملی، همزمان با تشکیل زنجیره انسانی در همبستگی با مردم ایران، سرود «ایایران» را همخوانی کردند.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «ما هر روز با خبرهای تلخ اعدامها بیدار میشویم؛ در جایی که مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل شده است... ما زندانی نیستیم، بلکه گروگان یک ساختار سرکوبگر هستیم که میکوشد با فشار و کنترل، بقای خود را حفظ کند.»
محمدحسینی افزود در آستانه هفتمین سالگرد اسارت خود، همچنان با «پروندهسازی، تهدید و تحقیر» روبهروست و تاکید کرد: «هر اعتراف یا بیانیهای که تحت فشار و تهدید از من گرفته شود، از پیش باطل و فاقد اعتبار است.»
این زندانی سیاسی ادامه داد: «با وجود همه این فشارها، هنوز ایستادهام. دلتنگی برای پدرم که او را نیز با فشارهای امنیتی از من گرفتند، هر روز تازه میشود و این زخم همچنان در جانم باقی است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد «پس از سالها تلاش دیپلماتیک، پاکستان رسمیترین گام را در جهت فعالسازی کریدور ترانزیتی با ایران برداشت» و بدین ترتیب، جمهوری اسلامی بنادر پاکستان را جایگزین امارات متحده عربی کرد.
در این گزارش آمده است پاکستان «مجوز عبور کالاهای کشورهای ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد ایران را میدهد و مسیرهای جادهای از بنادر گوادر، کراچی و بندر قاسم به مرزهای گبد و تفتان را تعیین میکند».
این خبرگزاری حکومتی افزود: «ایران در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از واردات و ترانزیت خود را از طریق بنادر امارات (بهویژه جبلعلی) انجام داده است؛ مسیری که اکنون با تشدید محاصره دریایی و تغییرات سیاسی در منطقه، ناپایدار شده است.»
همزمان با ادامه آتشبس موقت و تبادل پیام میان تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت سخنان ترامپ حاکی از آن است که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد.
وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خرید دو اسکادران جدید از جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۵ آیای خبر داد.
به گفته این وزارتخانه، این معامله «دهها میلیارد شِکِل» هزینه خواهد داشت.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت این تصمیم با توجه به درسهای حاصل از جنگ با جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.
ایرانیان مقیم ملبورن با تشکیل زنجیره انسانی، در پنجمین ماه از اعتراضات، صدای حمایت خود از مردم ایران را به گوش جهان رساندند.
یک شرکتکننده در این تجمع به علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت جهان صدای مردم ایران را سانسور میکند و حرفی از اعدامهای گسترده و قطعی چندماهه اینترنت در ایران نمیزند.