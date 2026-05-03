رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «ما هر روز با خبرهای تلخ اعدام‌ها بیدار می‌شویم؛ در جایی که مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل شده است... ما زندانی نیستیم، بلکه گروگان یک ساختار سرکوبگر هستیم که می‌کوشد با فشار و کنترل، بقای خود را حفظ کند.»

محمدحسینی افزود در آستانه هفتمین سالگرد اسارت خود، همچنان با «پرونده‌سازی، تهدید و تحقیر» روبه‌روست و تاکید کرد: «هر اعتراف یا بیانیه‌ای که تحت فشار و تهدید از من گرفته شود، از پیش باطل و فاقد اعتبار است.»

این زندانی سیاسی ادامه داد: «با وجود همه‌ این فشارها، هنوز ایستاده‌ام. دلتنگی برای پدرم که او را نیز با فشارهای امنیتی از من گرفتند، هر روز تازه می‌شود و این زخم همچنان در جانم باقی است.»