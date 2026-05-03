نتبلاکس: شماری محدود در ایران بر اساس «فهرست سفید» حکومت به اینترنت دسترسی دارند
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز شصتوپنجم رسیده و از ۱۵۳۶ ساعت فراتر رفته است.
به گفته این نهاد، خاموشی دیجیتال در حالی ادامه دارد که نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو به افزایش است.
نتبلاکس افزود بر اساس «فهرست سفید» حکومت، برای گروهی محدود در ایران «دسترسی ویژه» به اینترنت برقرار شده، اما عموم مردم همچنان از ارتباط با جهان خارج محروم ماندهاند.