حمایت ایرانیان مقیم هانوفر آلمان از شاهزاده رضا پهلوی
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، ایرانیان مقیم آلمان شنبه ۱۲ اردیبهشت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در شهر هانوفر تجمع کردند.
ایرانیان مقیم ملبورن با تشکیل زنجیره انسانی در میدان مرکزی این شهر، یاد قربانیان جمهوری اسلامی را گرامی داشتند.
یک شرکتکننده در این تجمع به علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «نمیگذاریم یاد ساسان آزادوار فراموش شود.»
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد در دیدار با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سرپرست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، به او گفته شده که مذاکرات با «اذن» مجتبی خامنهای انجام گرفته و بدون اجازه او، «شرعا و قانونا مذاکرهای شکل نمیگیرد».
زارعی به نقل از قالیباف نوشت هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث «تخصصی» هستهای را نداشته و تصمیمگیری نهایی در این حوزه منحصرا در اختیار مجتبی خامنهای است.
این نماینده مجلس افزود کشور در «وضعیت جنگی» به سر میبرد و تصمیمات با نظر خامنهای بهطور مستمر بهروزرسانی میشود.
زارعی همچنین به نقل از قالیباف نوشت حمایت از حزبالله لبنان از شروط برقراری آتشبس بوده و این موضوع علاوه بر دستور مجتبی خامنهای، مورد توافق همه مقامهای جمهوری اسلامی قرار داشته است.
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به بیش از دو ماه قطع کامل اینترنت در ایران گفت این اقدام پرهزینهترین سناریو برای اقتصاد به شمار میرود و به زنجیره تامین دیجیتال آسیب میزند.
او همچنین افزود تصمیمگیری درباره «اینترنت پرو» خارج از چارچوب این وزارتخانه انجام میشود.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به پیامدهای خاموشی دیجیتال در ایران پرداخت و گفت ادامه قطع اینترنت و نبود امکان بهروزرسانی برنامهها، کاربران ایرانی را در معرض حفرههای امنیتی قرار میدهد.
ایرانیان مقیم ملبورن استرالیا همزمان با پنجمین ماه از انقلاب ملی، با تشکیل زنجیره انسانی در میدان مرکزی این شهر، یاد قربانیان جمهوری اسلامی را گرامی میدارند.
این تجمع در حمایت از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدامها و همبستگی با مردم داخل ایران برگزار میشود.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
دو قانونگذار ارشد جمهوریخواه در کنگره آمریکا نسبت به تصمیم پنتاگون برای خروج حدود پنج هزار نیروی نظامی این کشور از آلمان هشدار دادند.
آنها تاکید کردند کاهش حضور نظامی ایالات متحده در اروپا میتواند توان بازدارندگی ناتو را تضعیف و پیام نادرستی به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، منتقل کند.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت ریشه اختلافات ترامپ و ناتو عمیقتر از تحولات مربوط به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان درباره جنگ ایران است.